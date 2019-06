Addio a Renato Mocellin, con lui se ne va l'ultimo dei mecenati dello sport pontino

Reazioni

Dai post sui social, le condivisioni, le reazioni del mondo sportivo, si capisce che un presidente alla “Moc” è rimasto un modello per generazioni di atleti. Da chi lo ha avuto come presidente, a chi se l’è fatto raccontare, magari dispiacendosi che nel frattempo aveva detto basta a quella carica, con cui si era fatto apprezzare dal basket al calcio, dal baseball all’atletica leggera. Da un pezzo fuori dal giro per sua personale e irrevocabile scelta, Renato Mocellin sarà salutato oggi per l’ultima volta alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Rita a Latina. All’età di 83 anni (era nato a Settimo Torinese il 26 dicembre 1935) si è spento l’uomo venuto dal Nord Italia, che coniugava l’industriosità dell’imprenditore alla bella vita.

Timoniere

Lavoro e divertimento era, dicono i suoi dipendenti sia in campo che in azienda e talvolta l’uno e l’altro, un mantra da cui non prescindeva il patron della Sicma Sud, la metalmeccanica di Latina Scalo con cui ha alimentato i sogni di molte società. A partire dal basket degli anni ’70, lo Sporting Club Sicma Sud, al calcio, con il Pontinia, l’Atletico Latina e l’Atletico Formia. Ha sempre puntato in alto, preso dall’ambizione che lo portava a battere forte il pugno sul tavolo quando si arrabbiava, oppure a beccare i direttori di gara che incontrava sulla sua strada da presidente. Amato e odiato come tutti i presidenti e imprenditori, per quasi cinquant’anni ha investito nel territorio pontino e nello sport senza contributi dalle istituzioni. Spendeva i suoi soldi per realizzare i sogni anche da sportivo. E questo prescindeva dal tipo di sport, perchè non appena era presidente di una società, doveva comunque primeggiare. Per gli atleti era il presidente pagatore, quello per cui giocare e avere soldi garantiti e puntuali. Viene considerato uno degli ultimi mecenati dello sport pontino, ma forse è stato l’ultimo...

Storia

Nella palla a spicchi l’avvento di Mocellin infiammà l’arena pontina con i derby di Serie B, la terza seria della pallacanestra italiana alla fine degli anni ’70, tra Sicma Sud, Mobiltacconi AB Latina e il Basket Scauri.

Nei primi anni ’90 entra nel calcio a Pontina, che conduce dalla Prima Categoria all’Eccellenza. Categoria che viene però trasferita in estate a Latina, dove nasce una squadra parallela a quella di Serie D. Due anni di Atletico Latina: nel primo un secondo posto lontano dalla Vjs Velletri (che poi rinuncia all’iscrizione, ma spiazzando il club ormai fuori tempo per la domanda di ripescaggio) e play off persi con il Fregene; nel secondo un quinto posto senza gloria. L’Eccellenza finisce a Formia, ma anche questo Atletico è sfortunato perché il campionato si chiude al secondo posto ad un punto da La Setina che pareggia in extremis in casa lo scontro diretto (2-2) all’ultima giornata. Nei play off è 0-0 a Tivoli all’andata e sconfitta 1-0 al Perrone al ritorno. Gli altri anni di Formia non lasciano il segno e Renato Mocellin lascia. Sponsorizza anche il baseball, dalla A1 alla B (Latina, Roma e Nettuno), così come il “Cross dei casali pontini”, una delle corse campestri più famose della zona.

Hanno detto

Luca Zavatti, capitano di Pontinia e Formia sotto la gestione Mocellin, è stato tra i primi a postare un commento alla notizia: “E’ stato un mio secondo padre, mi ha dato tanto sotto il profilo umano e sportivo. Al ritorno dal servizio di leva giocai con il Pontinia e lavorai nelle sue aziende. Mi prese a ben volere e la cosa fu reciproca”. Tanti i commenti al post, ne abbiamo estrapolati alcuni, come quello di Renato Stefani, segretario sempre ai tempi di Pontina e Formia (un anno soltanto), lo ricorda così: “Un amico, anche se non sono mancati momenti di tensione. Poi rientrava tutto. Voleva crescere e imparare sempre qualcosa dal mondo dello sport”. E poi il post di Gianfranco Mannarelli, attaccante dell'Atletico Latina: "Sapevo che non stava molto bene...con lui abbiamo vissuto stagioni importanti..da presidente affrontava le persone in modo diretto e schietto... Non te le mandava mai a dire...sei stato un esempio per tutti anche se molti non lo ammetteranno mai...ti ricorderò sempre con affetto... CIAO BOSS".