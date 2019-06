Arbitri Latina, gli Oscar del 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Grande evento di fine stagione per la sezione arbitrale “Serratore” di Latina: arbitri, assistenti, osservatori sfileranno venerdì 14 giugno per la tradizionale e tanto attesa notte degli Oscar, con la consegna dei prestigiosi riconoscimenti a coloro si sono distinti nell’ultima stagione sportiva. La location sarà sempre Villa Meravigliosa di via Migliara 45, con la presenza di molti dirigenti delle sezioni Aia non solo del Lazio.

L’evento sarà l’occasione anche per sollecitare un momento di attenta riflessione dopo i ripetuti casi di violenza contro gli arbitri nei campionati laziali. Aggressioni vergognose e inaccettabili nel mondo dello sport. Un problema di matrice culturale, particolarmente diffuso nei campionati dilettanti e, purtroppo, anche giovanili dove si assistono troppo spesso a episodi anche di discriminazione e razzismo. A fare gli onori di casa ci sarà il presidente Fiore Pressato con tutto il comitato provinciale.

Tra gli ospiti attesi della serata il sindaco di Latina Damiano Coletta, il presidente della provincia Carlo Medici, il Componente del Comitato Nazionale Maurizio Gialluisi, i componenti del Settore Tecnico Arbitrale Nazzareno Ceccarelli e Sergio Coppetelli, alcuni rappresentanti del C.R.A. Lazio (comitato regionale arbitri) Daniele Martinelli, Fabrizio D’ Agostini, Antonio Carcione, Antonello Grispigni, Giuseppe Quaresima, Giancarlo Lombardi e infine alcuni dei presidenti delle altre sezioni laziali. La sezionale arbitrale di Latina conta ad oggi 168 associati, con 120 arbitri (31 dell’organo tecnico regionale, 88 dell’organo tecnico sezionale, 1 del Calcio a 5), 13 assistenti arbitrali con Damiano Margani e Pietro Dei Giudici punte di diamante della CAN/B, 32 osservatori. Organigramma Sezione AIA “Serratore” Presidente: Fiore Pressato. Presidente Onorario: Michele Serratore Jr. Vice Presidente: Gianluca Gennaro. Segretaria: Federica Calisi. Cassiere: Alessandro Capponi. Consiglio Direttivo: Ezio Albanesi, Fabrizio Almanza, Giorgio Baglieri, Francesco Ercole (referente atletico), Roberto Gennaro, Andrea Longo, Matteo Pressato, Giovanni Russo, Katia Tonello. Referenti comunicazione: Andrea Mantuano, Giuseppe Fidaleo e Matteo Pressato. Referente in Figc: Marco Polese. Referente informatico: Bruno Passone. Collaboratori: Luca Conti (area arbitri), Alessandro Calisi (vice referente atletico), Carmelo Di Spirito (area osservatori), Cristiano Partuini (area arbitri), Tommaso Trillo. Collegio revisori: Simone Caputo (presidente), Diego Mari, Giuseppe Palmiero.