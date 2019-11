Basket, la Benacquista in campo ad Agrigento per difendere il primato in classifica

Delicata trasferta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel settimo turno del Campionato di Serie A2 Old Wild West: domenica 10 novembre alle 18 i nerazzurri sul parquet del PalaMoncada sfidano i padroni di casa della MRinnovabili Agrigento.

Una trasferta lunga e difficile per Latina che sul suolo siciliano si troverà di fronte un avversario temibile. Dopo la vittoria nel derby con Capo d’Orlando della scorsa settimana, Agrigento ha il morale alto e rinnovata fiducia nei propri mezzi. La MRinnovabili (e una gara da recuperare con Treviglio) ha 6 punti in classifica, in condivisione con Treviglio, Napoli, Tortona e Trapani, e delle ultime 5 partite disputate ne ha vinte 3.

La Benacquista, a quota 8 punti in classifica, precede di soli 2 punti la Fortitudo e, come i siciliani, ha conquistato una vittoria nel precedente superando Torino. Domenica sarà, quindi, una partita delicata e complessa al tempo stesso con due formazioni pronte a darsi battaglia dal primo all’ultimo minuto. Se i siciliani hanno il desiderio di tornare a vincere di fronte al proprio pubblico, i nerazzurri sono determinati nel voler tornare al successo lontano dalle mura amiche del PalaBianchini: “Reduce da un’ottima vittoria a Capo d’Orlando, Agrigento si sta dimostrando una squadra solida. La coppia di americani è davvero importante e produce una media di più di 30 punti a partita” conferma il vice allenatore Giuseppe Di Manno. La MRinnovabili ha un roster di buon livello e “il gruppo dei giocatori italiani è esperto e affidabile. Tra di loro spiccano la solidità di Chiarastella e l’estro di Ambrosin e Pepe in fase realizzativa”.

Capitan Raucci e compagni sono chiamati, quindi, a scendere in campo con forte determinazione e a rimanere concentrati sia in difesa, che in attacco, per provare a conquistare due punti preziosi: “Domenica al PalaMoncada, servirà una prova di carattere per tornare a vincere in trasferta” conclude coach Di Manno.