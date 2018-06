Basket, la Benacquista accoglie Agustin Fabi, primo acquisto nerazzurro della stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo annuale con l’opzione per il secondo anno con l’atleta italo/argentino Agustin Fabi, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 Girone Ovest al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2018/19. Fabi, ala piccola classe 1991 per 199 cm di altezza e 100 kg di peso, è il primo nuovo tesserato del club latinense.

Le prime parole del neo giocatore della Benacquista mostrano il grande entusiasmo di Agustin: “Sicuramente il forte interesse che la società e coach Gramenzi hanno espresso nei miei confronti appena terminato lo scorso campionato, sono stati elementi determinanti per la mia scelta di accettare la proposta di Latina. Sentirmi importante in un progetto e in una realtà così solida come Latina è stata un’altra motivazione fondamentale. Ho avuto la possibilità di parlare con diversi ragazzi che hanno giocato in passato a Latina e ho ricevuto solo parole positive sulla società, sulla serietà e sulla serenità con cui si lavora quotidianamente per potersi migliorare”.

Fabi è un giocatore esperto della categoria che conosce molto bene le dinamiche di un campionato difficile ed equilibrato come quello di Serie A2, che si prospetta ancora più competitivo per la stagione 2018-19 come sottolinea l’ala argentina: “La prossima stagione sarà sicuramente molto competitiva, essendoci 3 promozioni molte squadre proveranno a fare il salto, allestendo roster molto forti. Allo stesso modo le società che non punteranno alla promozione saranno comunque costrette a fare qualche sacrificio in più per evitare gli ultimi posti in classifica. Credo che il livello medio si alzerà, e non poco”.

Agus è davvero contento e si rivolge subito anche ai tifosi nerazzurri chiedendo il loro supporto e promettendo impegno e divertimento: “Daremo il massimo in ogni partita, sicuramente ci divertiremo e faremo divertire il nostro pubblico. Il calore dei nostri tifosi sarà fondamentale per fare una stagione importante. Non vedo l’ora di cominciare”.

La carriera – Agustin Fabi è nato a General Roca, nella Provincia di Rio Negro il 22 ottobre del 1991 e nel tempo è definito il “fuciliere delle pampas” per il suo formidabile tiro da lontano, evidenziato fin dalla sua prima esperienza italiana a Treviso nel settore giovanile, quando arrivò dall’Argentina nella stagione 2009/2010. Proprio nel 2010 vince lo scudetto con l’Under 19 Benetton Basket di cui era uno dei fari offensivi, e in quella stagione prende parte anche gli allenamenti della prima squadra con qualche sporadica apparizione nel roster delle gare. Da evidenziare che con la Nazionale giovanile Argentina ha vinto il campionato sudamericano Under 17 e i Panamericani Under 19. L’oriundo argentino dopo il settore giovanile nel campionato 2010/11 gioca nell’allora B1 in Sicilia , a Patti, dove è il “miglior Under 21” del campionato. Agustin è stato, infatti, al suo esordio da senior il 6° marcatore del girone B (14,97 punti), 7° nella classifica dei minuti giocati (33.13). Nel 2011 va alla Blu Basket 1971 Treviglio, sempre in B1, dopo aver partecipato all’ottava edizione dell’Adidas Eurocamp in Ghirada. Dopo una buona stagione in Lombardia dove si conferma in doppia cifra, nel 2012 sulle orme del suo idolo Manu Ginobili, sceglie Reggio Calabria (in DNA), con cui gioca due campionati di cui l’ultimo in Legadue Silver. Nelle successive due stagioni torna nuovamente a Treviso in Serie A2 Silver per poi tornare nel sud Italia nel 2016 accasandosi nuovamente alla Viola e rimanendo in maglia neroarancio fino alla scorsa stagione. Nel corso dell’ultima stagione per Agustin 11.8 punti di media, tirando con il 43.8% dall’area, con il 37.7% e con l’89.2% dalla lunetta e conquistando anche il titolo di Mvp della 25^ giornata, ironia della sorte giocata proprio contro Latina Basket. Ad Agustin va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.