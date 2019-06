Basket, Alfonso Di Ianni torna alla Benacquista Latina

Torna a "casa" Alfonso Di Ianni che nella prossima stagione farà parte del roster della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che prenderà parte al Campionato di Serie A2 Old Wild West.

Alfonso, ala classe 1997 di 203 cm e 78 kg, nativo di Foggia, ma arrivato a Latina quando aveva 16 anni, nel corso della stagione 2018/19 ha avuto l’opportunità di fare un’importante esperienza di crescita e formazione prendendo parte al campionato di Serie B (girone A) con la maglia della Sangiorgese Basket. Già in passato Di Ianni aveva giocato in serie B con Valmontone ed era stato convocato a vari raduni della Nazionale Under 20, oltre a essersi ben distinto con le squadre del settore giovanile proprio della Benacquista.

Il giovane Alfonso, ha vissuto una stagione intensa che lo ha arricchito notevolmente dal punto di vista tecnico e fisico: “Dopo 4 anni trascorsi a Latina (anche quando ho giocato in doppio tesseramento a Valmontone), la prima vera esperienza fuori che ho vissuto nella stagione appena conclusa è stata davvero emozionante. Si è trattato di una vera e propria sfida per me e, devo ammettere, di essere stato molto fortunato nell’aver trovato una società molto ben organizzata, un gruppo di compagni di squadra super, uno staff sempre disponibile; elementi che mi hanno reso tutto molto più semplice. Ovviamente ringrazio la famiglia Benacquista per avermi dato l’opportunità di fare questa esperienza in cui ho imparato tanto. Il campionato di Serie B nel girone A è stato impegnativo, ma siamo riusciti a toglierci diverse soddisfazioni, come prendere parte ai playoff o conquistare successi importanti con alcune delle squadre costruite per salire di categoria”.

Tornando a Latina, che definisce la sua “seconda casa”, nonché alla corte di coach Gramenzi, Alfonso ha il forte desiderio di dimostrare il suo valore. Ad Alfonso Di Ianni va un rinnovato, caloroso e sincero in bocca al lupo, per questa nuova avventura in casa Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.