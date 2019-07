Basket, altra conferma in panchina per la Benacquista: rinnovo per due anni a Di Manno

Altra conferma in panchina per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, dopo quella di coach Gramenzi. La società ha rinnovato l’accordo con Giuseppe Di Manno, che rivestirà per le prossime due stagioni il ruolo di vice allenatore nella prima squadra nerazzurra nel campionato di Serie A2 Old Wild West. Per il tecnico nativo di Fondi è l’ottavo anno in casa Latina Basket e, come già accaduto negli anni passati, collaborerà anche con gli allenatori del settore giovanile del club pontino.

Coach Di Manno è in forza alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket fin dal 2011, e anche in questa occasione ha un rinnovato entusiasmo per il ruolo di vice allenatore della prima squadra, con cui nell’ultima stagione ha raggiunto traguardi storici come la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia e ai play-off per la promozione nella massima serie: “Ringrazio la famiglia Benacquista e coach Gramenzi per la rinnovata fiducia. Spero di riuscire a contribuire in modo positivo a proseguire un percorso, iniziato qualche anno fa, che possa portare questa società ad assumere un ruolo sempre più importante in Serie A2”.

Nel corso della sua collaborazione con il club, coach Di Manno ha svolto un notevole lavoro anche con il settore giovanile non ultimo l’ottimo risultato raggiunto con il gruppo Under 20 Élite nella stagione 2017/18 che ha visto i nerazzurri primeggiare sia nel campionato regolare, che nelle fasi successive riuscendo a conquistare l’ammissione alle Finali Nazionali di Vicenza.

Visto il suo costante percorso di crescita professionale, iniziato nel lontano 1997 nella sua città d’origine, e che lo ha visto protagonista anche in altre realtà italiane in ambito giovanile, alla quinta edizione dei “Basket Awards” organizzata dal Comitato Fip Lazio ha ricevuto l’importante riconoscimento “Premio Cafiero Perrella“.