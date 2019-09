Anche la Benacquista alla festa di fine estate del centro diurno Salvaotre Minenna

Anche la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha voluto partecipare lo scorso giovedì 26 settembre alla “Aloha – festa di fine estate” con cui il centro diurno Salvatore Minenna – gestito dalla Cooperativa OSA – ha voluto salutare la bella stagione, in perfetto stile hawaiano.

“È stata una festa emozionante - commentano dalla società pontina -, come sempre accade quando i protagonisti sono i ragazzi del Centro Minenna: i suoni, i colori, i sapori che hanno caratterizzato la serata hanno espresso chiaramente il senso di ciò che ha reso uniche e famose nel mondo le isole paradisiache dell’Oceano Pacifico: l’armonia tra uomo e natura”.

Gli operatori, coordinati dalla dottoressa Ilaria Tagliavia, e gli ospiti del centro hanno lavorato per settimane riuscendo a far rivivere le atmosfere festose e colorate delle Hawaii all’interno della struttura comunale di via Mugilla. Durante i vari laboratori manuali, sono stati, infatti, realizzati fiori e ghirlande di carta con cui abbellire il centro nel giorno di festa. Anche la cena, a base di frutta e verdura, offerta a tutti i partecipanti insieme a un simpatico gadget, è stata rigorosamente in stile hawaiano e consumata utilizzando materiali “green”.

Come consuetudine, la festa è stata aperta non soltanto alle famiglie, ma anche alle associazioni del territorio che, nel corso dell’anno partecipano alla vita della struttura gestita da OSA. Per questo i giocatori della prima squadra nerazzurra con il presidente Commendator Lucio Benacquista e il direttore sportivo Sergio Tricarico, hanno voluto partecipare all’evento. Grandissima la partecipazione del volontariato, dell’associazionismo e del mondo sportivo: oltre alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket, erano presenti Nadia Gigante con gli amici del Panathlon Club; Luca Zavatti, capitano della nazionale calcio amputati; le famiglie dell’Associazione Diaphorà. Tra gli intervenuti anche i “Giovanissimi” volontari della Parrocchia San Pio X, gli allievi del Liceo Manzoni, impegnati in un prezioso percorso di alternanza scuola-lavoro.

La serata chiude idealmente una stagione ricca di iniziative, progetti ed eventi organizzati dagli operatori OSA in estate: laboratori manuali, attività ludiche, gite e uscite al mare e in piscina, le cui emozioni sono state raccontate in un applauditissimo video proiettato durante l’evento. I fuochi di artificio, colorati e scoppiettanti, hanno salutato l’estate e congedato con un caloroso “arrivederci” tutti gli ospiti.

“Il club latinense - concludono dalla Benacquista - ha un rapporto eccellente con Ilaria Tagliavia ed è attivamente partecipe alle iniziative che aiutano a incrementare il legame tra gli ospiti del Centro e il territorio, come dimostrato nel corso di tutto l’anno, e invita i ragazzi del Centro ad affollare le tribune del PalaBianchini in occasione delle partite casalinghe della squadra nerazzurra, a partire da domenica 6 ottobre alle ore 18:00, quando la Benacquista esordirà in regular season ricevendo la formazione siciliana dell’Orlandina Basket”.