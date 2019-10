Dimenticare Biella, la Benacquista prepara la sfida con la Bergamo Basket di Allodi

Archiviata la sconfitta di domenica con l’Edilnol Biella, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket pensa già alla prossima partita. Sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida di sabato 26 ottobre alle 20 al PalaBianchini, dove i nerazzurri riceveranno la Bergamo Basket. Per lo statunitense Evan Mc Gaughey ancora allenamento differenziato, si valuterà nei prossimi giorni la ripresa delle sedute insieme a tutta la squadra.

I ragazzi di coach Gramenzi hanno iniziato la settimana con il piglio giusto e con una grande voglia di rivalsa. Sabato scenderanno in campo con una forte motivazione e con il desiderio di regalare un nuovo sorriso a tutti i tifosi. Sul cammino dei pontini, dopo l’esordio casalingo e le due trasferte consecutive, c’è dunque Bergamo, guidata dal tecnico capitolino Marco Calvani. La compagine lombarda ha 4 punti in classifica, frutto di 2 vittorie casalinghe e della sconfitta in trasferta a Tortona.

Il roster dei gialloneri è un buon mix di esperienza e gioventù; un avversario ostico da affrontare, grazie non soltanto agli atleti stranieri che viaggiano a 17 e 18 punti di media, ma anche al prezioso contributo dei giocatori italiani, tra cui spiccano il centro Davide Bozzetto, capitano, (10.3 rimbalzi di media) e il pari ruolo Giovanni Allodi, volto conosciutissimo a Latina.

Allodi, infatti, ha vestito la maglia della Benacquista per 3 stagioni, dal 2016 fino allo scorso mese di giugno e ha lasciato un ottimo ricordo in tutto l’ambiente, sia dal punto di vista sportivo, che umano.