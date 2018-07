Basket, il calendario 2018/2019 di Latina: si parte in trasferta con Casale Monferrato

Ha conosciuto oggi quale sarà il suo cammino nella prossima stagione, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket inserita anche quest’anno nel Girone Ovest del Campionato Nazionale di Serie A2 Maschile. E’ stato stilato dal Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro il calendario per la stagione 2018/2019.

Il girone di andata

Il team della Latina Basket inizierà questa nuova e avvincente avventura nella seconda serie nazionale del basket maschile domenica 7 ottobre alle ore 18:00 su un campo molto difficile, quello della formazione piemontese Junior Casale Monferrato che nella stagione scorsa ha disputato la finale play-off per la promozione in Serie A, uscendo a testa alta dalla sfida con la vittoriosa Trieste. Dopo l’esordio stagionale in trasferta, i nerazzurri potranno godere del doppio abbraccio del pubblico casalingo quando riceveranno al PalaBianchini prima la Pallacanestro Trapani (domenica 14 ottobre ore 18:00) e a seguire (domenica 21 ottobre ore 18:00) l’altra compagine piemontese del girone: Derthona Basket. In occasione della quarta giornata arriva il primo appuntamento infrasettimanale della stagione (mercoledì 24 ottobre ore 20:30) in cui i pontini si recheranno al PalaEstra per sfidare i toscani della Mens Sana Siena. Il primo mese di gare si concluderà per i pontini tra le mura amiche di via dei Mille dove ospiteranno la Virtus Roma (domenica 28 ottobre) per dare vita al primo dei 4 derby laziali in programma. Novembre inizierà per i latinensi con una duplice trasferta, la prima in quel di Scafati (domenica 4) la seconda (domenica 11) al PalaSojourner di Rieti per affrontare un’altra squadra del Lazio: la Npc. A fronte di due gare in esterna, seguono due partite casalinghe che metteranno i ragazzi di coach Gramenzi di fronte alle sfide con Agrigento (domenica 18) e con la neo promossa Virtus Cassino (domenica 25) con cui andrà in archivio il secondo mese della regular season e il terzo derby. Il mese di dicembre si apre con un trittico di sfidanti lombarde per la Benacquista che nell’ordine faranno visita a Bergamo, nuovo arrivo dal girone Est, (domenica 2) ospiteranno Legnano (domenica 9) e sfideranno a domicilio Treviglio (domenica 16). Ancora una sfida con una formazione nordica per Latina che al PalaBianchini disputerà la gara pre-natalizia (domenica 23) ricevendo la piemontese Biella. Prima del brindisi di Capodanno (domenica 30) i nerazzurri affronteranno una trasferta su un campo importante, quello dell’Orlandina Basket di Capo D’Orlando, appena retrocessa dalla massima serie. L’ultima giornata del girone d’andata sarà targata 2019, verrà, infatti, giocata in occasione della festa dell’Epifania (6 gennaio) e per la Benacquista coinciderà con il quarto e ultimo derby stagionale, dato che riceveranno a Latina la compagine capitolina dell’Eurobasket Roma. In questa occasione le squadre giocheranno con l’obbligo della contemporaneità considerando che i risultati potrebbero essere decisivi ai fini delle qualificazioni alle Final Eight di Coppa Italia.

Il girone di ritorno

Il girone di ritorno inizierà nella seconda settimana del nuovo anno (domenica 13 gennaio) con la sfida al PalaBianchini che vedrà i nerazzurri ricevere Casale Monferrato e proseguirà (domenica 20) con la trasferta in terra siciliana per affrontare Trapani al PalaIlio e subito dopo (domenica 27) con un altro turno esterno, dall’altro capo dello stivale, precisamente in Piemonte, dove faranno visita al team di Tortona. Il primo mese del 2019 si concluderà con la gara di ritorno infrasettimanale (giovedì 31 gennaio) che i latinensi disputeranno in casa ricevendo la Mens Sana Siena. Il mese di febbraio (domenica 3) prenderà il via con la trasferta romana che vedrà i nerazzurri giocare per la prima volta al PalaLottomatica, nuova sede delle partite casalinghe della Virtus Roma, dopo la dichiarata inagibilità del PalaTiziano. Le due domeniche successive daranno la possibilità ai tifosi della Benacquista di assistere a due incontri casalinghi, il primo (domenica 10 febbraio) in cui arriverà a Latina la formazione campana di Scafati, il secondo (domenica 17) in cui i nerazzurri ospiteranno il derby con Npc Rieti. Il mese di febbraio chiuderà il sipario con la trasferta della Benacquista ad Agrigento (domenica 24) e lascerà il palcoscenico alle Final Eight di Coppa Italia (1-3 marzo) che coincideranno con un turno di sosta del campionato. Si tornerà sul parquet la settimana successiva (domenica 10 marzo) e per Latina sarà il momento di recarsi al Palazzetto dello Sport di Frosinone, dove gioca le partite casalinghe la squadra di Cassino. Otto giorni più tardi (domenica 17) sarà ancora di scena il grande basket di Serie A2 con la Benacquista che sul parquet del PalaBianchini si confronterà con Bergamo. A pochi giorni dall’inizio della primavera (24 marzo) Latina affronterà la trasferta in quel di Legnano per disputare l’undicesimo turno del girone di ritorno. La dodicesima giornata (domenica 31) chiuderà i battenti del mese di marzo e si accenderanno nuovamente i riflettori del palazzetto di via dei Mille a Latina, dove la Benacquista sfiderà Treviglio. La settimana seguente (domenica 7 aprile) i pontini saranno ospiti di Biella, mentre la penultima giornata di regular season (domenica 14) li vedrà impegnati in casa con Capo D’Orlando. La fase di qualificazione si concluderà con l’anticipo del sabato precedente la Santa Pasqua (20 aprile ore 20:30) giocando l’ultima gara e l’ultimo derby sul parquet del palazzetto di Ferentino con l’Eurobasket Roma (attualmente è questa la sede casalinga indicata dal team capitolino, ma potrebbe variare). Anche in questo caso ci sarà l’obbligo della contemporaneità per via dei verdetti playoff, playout e retrocessioni dirette in Serie B.

Il calendario della Benacquista

1 Giornata di Andata

domenica 7 ottobre 2018 ore 18:00 Junior Casale Monferrato vs Latina Basket

2 Giornata di Andata

domenica 14 ottobre 2018 ore 18:00 Latina Basket vs Pallacanestro Trapani

3 Giornata di Andata

domenica 21 ottobre 2018 ore 18:00 Latina Basket vs Derthona Basket

4 Giornata di Andata

mercoledì 24 ottobre 2018 ore 20:30 Mens Sana Siena vs Latina Basket

5 Giornata di Andata

domenica 28 ottobre 2018 ore 18:00 Latina Basket vs Virtus Roma

6 Giornata di Andata

domenica 4 novembre 2018 ore 18:00 Scafati Basket vs Latina Basket

7 Giornata di Andata

domenica 11 novembre 2018 ore 18:00 Npc Rieti vs Latina Basket

8 Giornata di Andata

domenica 18 novembre 2018 ore 18:00 Latina Basket vs Fortitudo Agrigento

9 Giornata di Andata

domenica 25 novembre 2018 ore 18:00 Latina Basket vs Virtus Cassino

10 Giornata di Andata

domenica 2 dicembre 2018 ore 18:00 Bergamo Basket vs Latina Basket

11 Giornata di Andata

domenica 9 dicembre 2018 ore 18:00 Latina Basket vs Legnano Knights

12 Giornata di Andata

domenica 16 dicembre 2018 ore 18:00 Blue Basket Treviglio vs Latina Basket

13 Giornata di Andata

domenica 23 dicembre 2018 ore 18:00 Latina Basket vs Pallacanestro Biella

14 Giornata di Andata

domenica 30 dicembre 2018 ore 18:00 Orlandina Basket vs Latina Basket

15 Giornata di Andata

domenica 6 gennaio 2019 ore 18:00 Latina Basket vs Eurobasket Roma

1 giornata di Ritorno

domenica 13 gennaio 2019 ore 18:00 Latina Basket vs Junior Casale Monferrato

2 Giornata di Ritorno

domenica 20 gennaio 2019 ore 18:00 Pallacanestro Trapani vs Latina Basket

3 giornata di Ritorno

domenica 27 gennaio 2019 ore 18:00 Derthona Basket vs Latina Basket

4 giornata di Ritorno

giovedì 31 gennaio 2019 ore 20:30 Latina Basket vs Mens Sana Siena

5 Giornata di Ritorno

domenica 3 febbraio 2019 ore 18:00 Virtus Roma vs Latina Basket

6 giornata di Ritorno

domenica 10 febbraio 2019 ore 18:00 Latina Basket vs Basket Scafati

7 Giornata di Ritorno

domenica 17 febbraio 2019 ore 18:00 Latina Basket vs Npc Rieti

8 giornata di Ritorno

domenica 24 febbraio 2019 ore 18:00 Fortitudo Agrigento vs Latina Basket

9 Giornata di Ritorno

domenica 10 marzo 2019 ore 18:00 Virtus Cassino vs Latina Basket

10 giornata di Ritorno

domenica 17 marzo 2019 ore 18:00 Latina Basket vs Bergamo Basket

11 Giornata di Ritorno

domenica 24 marzo 2019 ore 18:00 Legnano Knights vs Latina Basket

12 Giornata di Ritorno

domenica 31 marzo 2019 ore 18:00 Latina Basket vs Blue Basket Treviglio

13 giornata di Ritorno

domenica 7 aprile 2019 ore 18:00 Pallacanestro Biella vs Latina Basket

14 Giornata di Ritorno

domenica 14 aprile 2019 ore 18:00 Latina Basket vs Orlandina Basket

15 giornata di Ritorno

sabato 20 aprile 2019 ore 20:30 Eurobasket Roma vs Latina Basket