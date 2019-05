Basket, il sogno termina in Gara 5. La Benacquista lascia a testa alta i play off

Esce comunque a testa alta dai play off la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera al PalaSavelli ha giocato la sua ultima partita della stagione con XL Extralight Montegranaro. Una stagione incredibile che culmina a Gara 5 degli ottavi di finale playoff, un traguardo raggiunto per la prima volta nella storia dai nerazzurri, con la sconfitta nelle Marche (71-66 il risultato finale).

Una partita emozionante, vissuta con trepidazione e intensità in cui gli uomini di coach Gramenzi hanno affrontato per la quinta volta consecutiva Montegranaro mettendo in evidenza, ancora una volta, il grande spirito di squadra di un gruppo pronto a lottare sempre con il massimo dell’impegno e con una forza di volontà infinita. Al di là dell’aspetto tecnico, degli eventuali errori di gioco, dell’affrontare una decisiva Gara 5 con giocatori rilevanti in condizione fisica non ottimale, al di là di tutto Capitan Tavernelli e compagni hanno onorato la maglia fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo possesso sfiorando l’impresa di accedere al turno successivo.

Una stagione incredibile

Termina così un’annata incredibile per la società cara al presidente commendator Lucio Benacquista, che per la prima volta nella sua storia ha conquistato l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia e ai playoff che decreteranno l’ultima squadra promossa in serie A. Per la squadra guidata da coach Franco Gramenzi, al 4° anno consecutivo sulla panchina nerazzurra, una stagione indimenticabile, piena di gioie ed emozioni, non ultime quelle vissute ieri sera in terra marchigiana dove i giocatori pontini hanno speso fino all’ultima goccia del loro sudore, sostenuti da oltre 50 supporters giunti al Pala Savelli, nonostante il giorno lavorativo e l’orario di inizio gara. Un’emozione unica per l’epilogo di un anno che rimarrà negli annali della storia della pallacanestro pontina, e che sarà sempre nei cuori dei giocatori, dello staff e di tutti i tifosi della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Coach Gramenzi: “Complimenti a tutti”

“Complimenti agli avversari, hanno fatto una grandissima partita” ha detto coach Gramenzi a fine gara. “Voglio dire grazie alla società per quello che ha fatto, ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto fino alla fine e ai giocatori perché siamo arrivati fino a Gara 5 e abbiamo lottato fino in fondo anche se non abbiamo fatto una grande partita. Ringrazio anche tutto lo staff. Quest’anno abbiamo partecipato alla Coppa Italia e per la prima volta ai play off, esperienze che ci fanno crescere e danno grandi stimoli alla società. Auguro a Montegranaro di arrivare in finale perché è una squadra che ha fatto grandi cose quest’anno".

I tabellini

XL Extralight Montegranaro vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket 71-66 (26-19; 43-36; 55-49)

XL Extralight Montegranaro: Treier 2, Angellotti n.e., Amoroso 11, Corbett 15, Negri 4, Petrovic 4, Palermo 13, Simmons 16, Mastellari 6, Testa, Traini. Coach Pancotto. Vice Vanoncini.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Lawrence 4, Carlson 20, Hajrovic n.e., Tavernelli 19, Cassese 5, Fabi 5, Baldassarre 1, Martini 5, Allodi 3, Jovovic n.e., Cucci 5, Ambrosin n.e.. Coach Gramenzi. Vice Di Manno.

Statistiche: Montegranaro tiri da 2 57% (26/46) tiri da 3 23% (3/13) tiri liberi 83% (10/12) Latina tiri da 2 50% (12/24) tiri da 3 30% (10/33) tiri liberi 71% (12/17).

Arbitri dell’incontro: Brindisi Federico di Torino, Di Toro Claudio di Perugia, Dori Giacomo di Mirano (VE)