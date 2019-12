Basket, Benacquista sconfitta in casa da Scafati. Sfuma la Final Eight di Coppa Italia

Si chiude con una sconfitta casalinga il girone di andata della Bencquista Assicurazioni Latina Basket superata davanti al pubblico del PalaBianchini dalla Givova Scafati. Una gara in cui i nerazzurri hanno lottato strenuamente, rimanendo avanti per lunghissimi tratti, e che si è decisa soltanto a fil di sirena (76-77 il risultato finale). Ai nerazzurri rimane il rammarico di non aver ottenuto i due punti in palio, nonostante la grande energia e determinazione mostrate sul parquet. Per via di questo risultato, Latina scivola in ottava posizione e sfuma la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia.

La prossima partita

I nerazzurri tornano a giocare per la prima giornata del girone di ritorno domenica 22 dicembre alle 21 sul campo della Orlandina Capo d’Orlando Basket, in questo turno in casa della capolista Edilnol Biella (88-74).

La partita

PRIMO QUARTO - Avvio di gara equilibrato con le due compagini che al 2′ sono sul 5-4. Latina è concentrata, ma Scafati è altrettanto attenta (9-6 al 4′). I nerazzurri sono determinati, recuperano un paio di palloni preziosi e dopo i primi cinque giri di lancette sono avanti 14-6. Time-out per coach Perdichizzi. Al rientro sul rettangolo di gioco Scafati realizza un canestro rapido con Frazier, ma è immediata la replica di Romeo (16-8 al 6′). Il team ospite non demorde, ma i padroni di casa, trascinati da Raucci e Pepper, non si lasciano impressionare (22-11 al 7′). Ancora il numero 10 della Benacquista a segno dalla lunga distanza per il 25-11 all’8′. Scorre il cronometro, Latina gestisce il proprio vantaggio e il primo periodo va in archivio sul 27-14.

SECONDO QUARTO - In avvio di seconda frazione i nerazzurri mantengono il vantaggio (31-19 al 12′). Romeo mette a segno la tripla del 34-19, ma Scafati latinasscafati01risponde con 4 punti in scioltezza, mentre i nerazzurri commettono qualche ingenuità (34-23 al 13′). Time-out per coach Gramenzi. Alla ripresa del gioco Ancellotti firma il canestro del 36-23. La Givova si porta sul -10 (36-26) ma Cassese e pronto a rispondere per le rime e al 15′ il tabellone segna 38-26. La Benacquista è sfortunata su alcune conclusioni, ne approfitta Scafati per ricucire parte del divario (40-30 al 16′). I nerazzurri effettuano una buona circolazione di palla e Cassese firma il 42-30. La Givova torna sul -10 (42-32 al 17′). Al 19′ Bolpin, su assist di Musso, realizza la tripla del 45-32, risponde Scafati con due giochi da tre punti consecutivi di Stephens (45-38 a 42″ dalla sirena). Con 22″ da giocare Capitan Raucci concretizza due liberi per il 47-38. Time-out per la panchina ospite. Il gioco riprende, Scafati non trova la via del canestro e si va al riposo lungo sul 47-38.

TERZO QUARTO - Al rientro dagli spogliatoi è Scafati la prima a centrare la retina (47-40 al 21′). Al 22′ viene fischiato fallo antisportivo a Musso, Ammannato concretizza un solo libero, ma Rossato nell’azione successiva firma la tripla che vale il -3 campano (47-44). La Benacquista è sfortunata al tiro, poi è Pepper a sbloccare i nerazzurri mettendo a segno dall’arco (50-44 al 23′). La partita sale d’intensità, le due squadre si affrontano colpo su colpo (53-46 al 24′). La Benacquista, pur faticando, mantiene il vantaggio (57-48 al 26′). Al 27′ la Givova si porta sul -6 (57-51). La gara prosegue sul filo dell’equilibrio (58-53 al 28′) con i padroni di casa sfortunati nelle conclusioni. Il terzo quarto termina sul 58-53.

ULTIMO QUARTO - L’ultima frazione si apre con 5 punti consecutivi di Rossato che ristabiliscono la perfetta parità (58-58 al 31′). Time-out per coach Gramenzi. Alla ripresa del gioco Ancellotti mette a segno un bel canestro dal pitturato per il nuovo vantaggio nerazzurro (60-58). La gara prosegue punto a punto con gli ospiti che prima ristabiliscono la parità e poi, dalla lunetta, passano in vantaggio per la prima volta (60-62 al 32′). La Givova incrementa, ancora a cronometro fermo (60-64 al 33′). Bolpin segna dai 6.75 per il -1 nerazzurro (63-64 al 34′). Con 5:19″ sul cronometro coach Perdichizzi chiama time-out. Al rientro sul parquet i gialloblu si portano a un possesso pesante di vantaggio (63-66) Mc Gaughey centra la retina per il nuovo -1 di Latina (65-66 al 35′). La partita è molto fisica e con 3:14″ da giocare Bolpin fa un viaggio in lunetta che vale il nuovo vantaggio della Benacquista (67-66). La spettacolare schiacciata di Ancellotti infiamma il pubblico del PalaBianchini e porta Latina sul 69-66 a 2:47″ dalla sirena. Time-out per la panchina della Givova. Al rientro sul rettangolo di gioco gli ospiti riducono il divario, ma è ancora il numero 45 della Benacquista il protagonista (71-68 al 38′). Azioni concitate, avvicendamenti nel vantaggio (71-72 con 1 minuto da giocare). Musso, a 58″ dalla sirena, concretizza due liberi (73-72) risponde Frazier su azione (73-74 a 44″). Time-out coach Gramenzi. Il gioco riprende, Ammannato commette fallo su Musso, che dalla lunetta concretizza un solo libero (74-74 a 38″). Scafati non trova la via del canestro, Pepper, invece, con 4″ sul cronometro realizza i due punti del 76-74. Time-out Givova. Si torna in campo Frazier riesce a trovare la tripla che vale il successo degli ospiti sul punteggio di 76-77.

I tabellini

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Givova Scafati 76-77 (27-14, 47-38, 58-53)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Musso 12, Cassese 4, Di Pizzo 2, Romeo 6, Pepper 16, Bolpin 10, Raucci 6, Mc Gaughey 4, Ancellotti 16, Di Prospero n.e.. Coach Gramenzi. Vice Di Manno.

Givova Scafati: Markovic, Tommasini 8, Crow 8, Spera n.e., Lupusor 4, Ammannato 7, Rossato 14, Fall, Stephens 14, Frazier 22. Coach Perdichizzi. Vice Luise.

Statistiche: Latina tiri da 2 47% (22/47) tiri da 3 35% (7/20) tiri liberi 65% (11/17) Scafati tiri da 2 40% (20/50) tiri da 3 44% (7/16) tiri liberi 80% (16/20).

Note:

Arbitri dell’incontro: Tirozzi Alessandro di Bologna, Puccini Paolo di Genova, Giovannetti Giulio di Rivoli (TO)