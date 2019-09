Basket, Benacquista si prepara al campionato: seconda nel Torneo Lido delle Rose

Prosegue il cammino di avvicinamento della Benacquista Assicurazioni Latina Basket al prossimo campionato di serie A2. In questa settimana gli uomini di coach Gramenzi, eliminati alla prima fase della Supercoppa, hanno partecipato alla 74esima edizione del Torneo Lido delle Rose, organizzato dai Roseto Sharks sul parquet del PalaMaggetti. Si tratta di una manifestazione tra le più antiche in Italia e che nel corso degli anni ha ospitato squadre blasonate e di grande prestigio e alla quale i nerazzurri avevano partecipato anche lo scorso anno.

In questa edizione sono state protagoniste 3 formazioni di Serie A2 e una di Serie B: Roseto (Girone Est A2) Latina, Eurobasket Roma (Girone Ovest A2) e Bisceglie (Serie B). Durante la prima giornata della manifestazione, i nerazzurri hanno affrontato in semifinale i Lions Bisceglie superandoli con il risultato di 68-58 e i Roseto Sharks hanno avuto la meglio sull’Eurobasket al termine di un tempo supplementare che ha visto gli abruzzesi conquistare il successo con il punteggio di 96-82. Nella seconda giornata Bisceglie ha conquistato il 3° posto vincendo in volata sull’EBK Roma con il risultato di 74-72 e i pontini della Benacquista Assicurazioni Latina Basket si sono qualificati al 2° posto dietro gli Sharks padroni di casa con il punteggio di 66-61.

Un torneo che ha permesso a Latina di disputare altre due gare ufficiali, che in questo periodo della preparazione sono importanti e molto utili. Per gli uomini guidati da Coach Gramenzi continuano le sessioni di allenamento in palestra e il cammino verso la regular season.