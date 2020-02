Basket, Benacquista sfida Casale Monferrato: gara in casa della seconda della classe

Partita ostica in casa della seconda in classifica per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che domenica 16 febbraio alle 18 scende in campo sfida sul parquet del PalaFerraris di Casale Monferrato i padroni di casa della Novipiù.

Per i nerazzurri si tratta di una trasferta sicuramente difficile, contro un avversario che occupa una posizione di vertice nella classifica del girone Ovest del Campionato di Serie A2 Old Wild West. I piemontesi sono, infatti, a quota 30 punti seguendo a due sole lunghezze di distanza la capolista Torino e reduci da 3 vittorie nelle ultime 5 gare disputate, l’ultima la scorsa settimana sul difficile campo della Givova Scafati, a seguito di un’incredibile rimonta. La Junior è una formazione ben assortita con giocatori statunitensi che la rendono efficace offensivamente e atleti italiani di esperienza e qualità che garantiscono una solida base difensiva, guidata da coach Mattia Ferrari, volto noto nell’ambiente pontino.

Durante la settimana il gruppo nerazzurro ha avuto qualche difficoltà nel corso degli allenamenti, dovuta sia allo stop di Riccardo Bolpin, che a causa di un colpo preso durante la partita con Trapani, è rimasto fermo fino a giovedì, sia al temporaneo fermo di Dalton Pepper per un problema alla caviglia.

Alla luce di questo momento non particolarmente positivo il vice allenatore Giuseppe Di Manno evidenzia alcuni aspetti salienti: “Casale è reduce da due vittorie consecutive, di cui l’ultima su un campo molto difficile come Scafati, dove è stata in grado di recuperare, nella seconda parte della partita, un passivo di 21 punti, subito nei primi due quarti. La Novipiù è la seconda forza del campionato e in casa vanta 8 vittorie e 3 sconfitte. Si sta dimostrando una squadra solida che unisce al talento offensivo dei due giocatori americani, Sims e Roberts, un’ottima difesa di squadra. Per riuscire a competere con le prime della classe, abbiamo bisogno di approcciare con fiducia la partita, ripartendo dalle cose buone che abbiamo fatto durante la partita con Trapani Dal punto di vista degli allenamenti, la settimana è stata difficile; Bolpin si è fermato martedì, Pepper giovedì. Allo stato attuale non sappiamo se saranno disponibili per il match di domenica con la Junior”.

La Novipiù vorrà sicuramente fare bella figura davanti al proprio pubblico per continuare la corsa verso la vetta, ma la Benacquista non scenderà sul parquet in qualità di vittima sacrificale, anzi sarà spinta da motivazioni importanti e guidata dalla volontà di risalire la china e provare a guadagnare punti preziosi. I pontini, a quota 20 punti, hanno 6 lunghezze in più rispetto all’Eurobasket, 8 rispetto all’Orlandina, ma guardando anche la parte più alta della classifica, distano solo 2 punti da Scafati che li precede, 4 dal gruppo Tortona, Rieti, Napoli che ne ha 24. Rimangono 3 partite da giocare per la regular season, poi ce ne saranno ulteriori 6 (3 casalinghe, 3 in trasferta) per la fase a orologio, al termine della quale sarà decretata la classifica finale e le relative griglie.