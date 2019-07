Basket, nuovo arrivo in casa Benacquista Latina: accordo con Gabriele Romeo

Nuovo arrivo in casa della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ha annunciato di aver siglato un accordo annuale con Gabriele Romeo. Play/guardia, classe 1997 per 180 cm di altezza e 82 kg di peso, farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 Girone Ovest al quale prenderà parte la Benacquista nella stagione 2019/20

Ragazzo solare e allegro, dimostra immediatamente il suo entusiasmo per questa nuova avventura che lo vedrà indossare la maglia della Benacquista: “Latina è un’ottima società, sono rimasto favorevolmente impressionato dai buoni obiettivi che si è prefissata, oltre a essere contento di poter lavorare con uno staff di cui ho sentito parlare soltanto in termini molto positivi. Infine, la fiducia che ho percepito nei miei confronti, è stato uno stimolo ulteriore». Altro motivo determinante che ha portato il playmaker capitolino ad accettare la proposta del club latinense è stata la presenza di coach Franco Gramenzi: «Mi piace molto lo stile di gioco di coach Gramenzi, l’intensità della fase difensiva, il gioco di squadra che riesce a creare e la mentalità con cui interpreta la pallacanestro”.

Romeo troverà a Latina molti giocatori che nel corso degli anni sono stati suoi avversari proprio nel girone Ovest del Campionato di Serie A2, come Cassese, Pepper, Raucci, Musso e anche Di Ianni, con quest’ultimo si è confrontato tante volte anche a livello giovanile. Inoltre, per l’atleta romano sarà la prima occasione, da quando milita in A2, in cui giocherà vicino alla sua città: “Da quando ho iniziato a militare in questa categoria ho sempre vissuto lontano da Roma, è la prima volta che ho l’opportunità di giocare vicino casa, per questo spero sia la giusta occasione per coinvolgere anche la mia famiglia e i miei amici. Mi farebbe piacere vederli sugli spalti del palazzetto durante le partite casalinghe uniti a tutti i tifosi della Latina Basket per sostenere la squadra”.

Anche la prossima stagione si prospetta equilibrata e competitiva e Gabriele manda un messaggio importante a tutti i sostenitori nerazzurri: “Per quello che si è visto fino a questo momento, non mi sembra ci siano squadre super favorite, quindi secondo me sarà un’altra stagione molto equilibrata e si lotterà fino alla fine per guadagnare un posto nei playoff. Chiedo a tutti i tifosi di Latina di seguirci sempre con grande passione ed entusiasmo, perché essere sostenuti da un pubblico partecipe e caloroso è sempre molto stimolante e gratificante per la squadra”.

La carriera di Romeo

Playmaker romano, Gabriele Romeo è nato il 22 ottobre del 1997 nella Capitale, dove ha mosso i suoi primi passi da cestista mostrando subito di avere grande grinta e forte determinazione per puntare a una carriera di buon livello. Ottimi i suoi risultati conseguiti a livello giovanile (Finali Nazionali under 15 a Desio nel 2012; Finali Nazionali DNG a Udine nel 2014 e a Torino nel 2015) che gli hanno permesso di essere più volte convocato per le rappresentative nazionali under 17, under 18, under 19 e under 20. Nella stagione 2013/14, a soli 16 anni, oltre a prendere parte al campionato giovanile di categoria, viene aggregato stabilmente alla prima squadra dell’Eurobasket Roma in Divisione Nazionale B (girone C). Nelle successive 3 stagioni Gabriele veste la stessa maglia lavorando duramente, guadagnando minuti sul rettangolo di gioco e trovando spesso anche la via del canestro: 1.32 punti in circa 8’ di utilizzo in media nel 2013/14; 8.17 punti in circa 22’ di utilizzo in media nel 2014/15; 5.84 punti in circa 14’ di utilizzo in media nel 2015/16. Nella stagione 2014/15 ha esordito anche nella massima serie nazionale (stagione 2014/15) con la maglia dell’Acea Roma, contro la V. L. Pesaro, realizzando 5 punti, con il 100% di realizzazione. Grazie al buon rendimento avuto nella sua città natia, a febbraio 2016, arriva l’interessamento da parte della Bcc Agropoli, neo promossa in Serie A2. Ed è proprio alla corte di coach Antonio Paternoster, nel girone Ovest della seconda serie nazionale (lo stesso della Benacquista) che ha disputato 11 partite, tra stagione regolare e play-off, mettendo a segno 42 punti (3.82 a partita); durante la regular season ha realizzato 12 punti, con una media di 1.86 a partita; la media è salita sensibilmente nei play-off totalizzando 29 punti totali (nella serie play-off contro la Fortitudo Bologna, in quattro presenze, ha messo a referto 7.25 punti di media a partita in 19′ di permanenza media sul parquet). Anche nella successiva stagione 2016/17 Romeo ha indossato la canotta di Agropoli, chiudendo il campionato con 5.12 punti in circa 19’ di utilizzo in media a partita. Nelle stagioni 2017/18 e 2018/19 si è accasato a Scafati sempre in Serie A2, anche in questo caso nello stesso girone del club pontino, con cui ha realizzato 6.4 punti, 1.2 rimbalzi, 1.2 assist di media a partita con una permanenza di circa 22 minuti sul rettangolo di gioco.