Troppi errori, la Benacquista torna sotto e si affida a gara 4 per restare a galla

Dentro o fuori

La serie è fatta così. Ti illudi di avere scollinato, invece ti ritrovi in salita. Lo sa bene la Benacquista Assicurazioni Latina, fermata nuovamente dall'Extralight Montegranaro in gara 3 degli ottavi play off di Serie A2. Stavolta perà fa più male, perché dopo il 74-78 di martedì scorso, perdere in casa è brutto e adesso comincia a subentrare la paura di non dover più sbagliare, altrimenti sei fuori. Se Latina è sotto di 2-1, lo deve ad un arbitraggio discutibile in gara 1 ed un mucchio di errori in gara 3. Di mezzo l'exploit nelle Marche di martedì scorso (74-78) sembra un lontanissimo ricordo. Morale della favola, la "bella" di mercoledì 8 maggio alle 21, al PalaSavelli di Porto San Giorgio, passa per le sorti di gara 4, in programma domani alle 20 al PalaBianchini. Se si vince si va avanti. Solo se si vince.

La partita

Finale 65-74, che per l'Extralight vale la 14a vittoria esterna su sedici giocate lontano dal PalaSavelli. Un grido di allarme lanciato da Franco Gramenzi alla vigilia, ma a quanto pare è rimasto inascoltato. Il peccato maggiore per i locali rimane la scarsa percentuale al tiro, ben diverso da quanto fatto dagli avversari trascinati da un Simmons stratosferico (score personale di 25 punti). Il 12-23 del primo quarto è indice della serata negativa, che un secondo quarto prova raddrizzare pur lasciando a Montegranaro un margino sereno di + 8 (29-37), con cui andare a risposo. Accenno di reazione piiù concreta ad inizio del terzo quarto, che tuttavia registra ancora la qualità degli ospiti pronti a chiudere la frazione sul 47-58. A metà della quarta ed ultima frazione il parziale di 55-60 lascia ben sperare in una clamorosa rimonta. Ma non è serata che sa regalare soddisfazioni. Solo amarezze, come il tabellone: 65-74

Il Tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs XL Extralight Montegranaro 65-74 (12-23, 29-37, 47-58)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Lawrence 10, Carlson 2, Hajrovic n.e., Tavernelli 8, Cassese 1, Fabi 14, Baldassarre 18, Martini 4, Allodi, Jovovic n.e., Cucci 8, Ambrosin n.e.. Coach Gramenzi. Vice Di Manno.

XL Extralight Montegranaro: Treier 9, Amoroso 5, Corbett 12, Negri 3, Petrovic 4, Palermo 5, Simmons 25, Mastellari 11, Testa, Traini. Coach Pancotto. Vice Vanoncini.

Statistiche: Latina tiri da 2 44% (18/41) tiri da 3 21% (4/19) tiri liberi 85% (17/20) Montegranaro tiri da 2 51% (19/37) tiri da 3 28% (9/32) tiri liberi 90% (9/10).

Arbitri dell’incontro: Cappello Calogero di Porto Empedocle (AG), Catani Marco di Pescara, Morassuti Alberto di Sassari.