Basket, il giocatore americano Evan McGaughey lascia la Benacquista

Evan McGaughey saluta Latina. L’annuncio da parte della Benacquista Assicurazioni Latina Basket: nella serata di ieri la comunicazione ufficiale della conclusione della collaborazione tra il club nerazzurro e il giocatore statunitense.

“La Benacquista Assicurazioni Latina Basket precisa, inoltre - si legge nella nota -, che la conclusione del rapporto con Evan si è resa necessaria a seguito dell’infortunio occorso al giocatore in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, dato che a seguito di ulteriori accertamenti diagnostici eseguiti nei giorni scorsi, che hanno evidenziato una frattura verticale della testa del quarto metatarso sul versante plantare, lo staff medico ha diagnosticato dei tempi di recupero superiori ai 30 giorni. Considerata un’assenza così lunga, la società nerazzurra è costretta a sostituire l’atleta, non certo per insoddisfazione, ma per necessità.

Il Commendator Lucio Benacquista, lo staff dirigenziale e tecnico e la società tutta, “ringraziano Evan per la professionalità e tutto l’impegno profuso nel periodo trascorso nel team nerazzurro e gli augurano le migliori fortune professionali per il proseguo della carriera”.