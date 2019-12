Basket, Michael “Mike” Moore è un nuovo giocatore della Benacquista

Michael “Mike” Moore è un nuovo giocatore della Benacquista Assicurazioni Latina Basket; siglato l’accordo valido fino alla fine della stagione. Ala di 203 cm per 95 kg di peso, arriva dalla Virtus Roma, militante in Serie A.

Il giocatore americano, impegnato fino a ieri sera con la formazione capitolina, arriverà a Latina e sarà a disposizione di coach Gramenzi, presumibilmente dal prossimo 1 gennaio 2020 e potrà essere schierato già dalla sfida casalinga di domenica prossima (5 gennaio ore 18) con la capolista Biella.

La carriera

Nato a Magnolia nel North Carolina il 30 maggio del 1994, Mike frequenta un college locale, Mount Olive, di Division II. Dopo aver chiuso l’ultima annata da universitario a 12.2 punti e 5.8 rimbalzi, venendo eletto nel terzo quintetto della Conference Carolinas, Moore inizia la sua carriera da professionista proprio in Italia, vestendo la maglia della Cestistica Civitavecchia in Serie C Gold nella stagione 2016/17. Dopo aver ben impressionato con la squadra laziale, nella stagione 2017/18 Moore passa nella lega danese con gli Svendborg Rabbits, dove i suoi 15.8 punti e i 5.8 rimbalzi di media, tirando con il 39.6% dalla lunga distanza, gli valgono la chiamata, nella stagione 2018/19, dal campionato svedese con il Borås Basket. Annata che Moore ha concluso con 16 punti, 6.3 rimbalzi di media e di nuovo un ottimo 40.6% da oltre l’arco dei 6.75. Nella stagione 2019/20 approda alla Virtus Roma nella ricerca di un ulteriore step di crescita del suo percorso tecnico, ma viene impiegato per soli 9 minuti di media, in cui realizza 2.3 punti e 1.6 rimbalzi, tirando con il 42.9 da 2 e il 31.2 da 3.