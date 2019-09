Basket, si parte subito con la Supercoppa: la Benacquista Latina ospita Givova Scafati

Si inizia subito a fare sul serio. Dopo appena tre settimane dal raduno, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, così come per tutte le squadre partecipanti al campionato di Serie A2 Old Wild West, arriva la prima partita ufficiale della stagione 2019/20. Tra le novità di quest’anno, infatti, c’è l’appuntamento con la Supercoppa Lnp 2019 Old Wild West, che prenderà il via domenica 8 settembre e vedrà impegnate le 28 formazioni divise in 7 gironi da 4 squadre ognuna.

La Benacquista è stata inserita nel Girone Blu insieme alla Npc Rieti, all’Eurobasket Roma e alla Givova Scafati. Sarà proprio la compagine campana il primo avversario dei nerazzurri, che domenica 8 settembre alle 20:30 riceveranno la Givova al PalaBianchini per disputare la prima gara della Supercoppa. Per gli uomini di coach Gramenzi seguirà la trasferta al PalaSojourner, mercoledì 11 settembre alle 21:00 contro i padroni di casa della Npc Rieti e successivamente, domenica 15 settembre alle 18:30, la gara al Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina ospiti dell’Eurobasket Roma. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming sul canale LNP-Pass (servizio in abbonamento, per info e costi visitare il sito ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro).

Le gare di Supercoppa saranno un vero e proprio anticipo di campionato, anche se tutte le squadre sono ancora nel pieno della preparazione atletica e, in alcuni casi, proprio come la Benacquista, con il roster non al completo. Il team nerazzurro, infatti, esordirà in questa manifestazione senza l’ausilio del secondo atleta statunitense, Evan McGaughey, che arriverà in Italia soltanto nella serata di sabato 7 settembre e non farà quindi parte della rosa di giocatori a disposizione di coach Gramenzi per il match con Scafati. “Giocare delle partite ufficiali con squadre del proprio campionato, è la cosa migliore per allenarsi – conferma il capo allenatore pontino – Queste gare sono propedeutiche per il campionato. Anche se in questo periodo tutte le squadre sono all’inizio della fase di preparazione, oltre che della conoscenza, disputare degli incontri ufficiali, in cui bisogna tener conto della gestione dei falli, è sicuramente un test molto utile. Da questo punto di vista, ritengo che i tornei ufficiali del precampionato siano molto importanti. Nel dettaglio della prima gara, sicuramente incontriamo una squadra ben strutturata, composta da elementi di valore”.

Biglietti per la partita di Supercoppa:

Tribuna e Curva € 8,00 anziché € 12,00

Parterre Blu € 8,00 anziché € 15,00

Parterre Rosso € 15,00 anziché € 20,00

Under 18 € 2,00 anziché € 5,00

In occasione della partita, presso il botteghino sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione 2019/20 e ritirare quelli precedentemente prenotati. Info e costi degli abbonamenti nella sezione “Ticket” del sito ufficiale www.latinabasket.it

Il calendario della prima fase della Supercoppa:

Domenica 8 settembre

- Palasport Cisterna ore 18:30: Eurobasket Roma vs Zeus Energy Rieti

- PalaBianchini ore 20:30: Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Givova Scafati

Mercoledì 11 settembre

- PalaMangano Scafati (SA) ore 20:45 Givova Scafati vs Eurobasket Roma

- PalaSojourner Rieti ore 21:00 Zeus Energy Rieti vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Domenica 15 settembre

- Palasport Cisterna di Latina ore 18:30 Eurobasket Roma vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket

- PalaMangano Scafati (SA) ore 19:00 Givova Scafati vs Zeus Energy Rieti