Basket, seconda gara di Supercoppa: la Benacquista Latina ospite di Rieti

Subito la possibilità del riscatto per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che stasera, 11 settembre, scende di nuovo in campo per la seconda partita della prima fase della Supercoppa Lnp Old Wild West 2019.

Alle 21:00 al PalaSojourner i nerazzurri sfidano la Npc Rieti, che nel turno precedente ha conquistato la vittoria in casa dell’Eurobasket Roma, dopo un tempo supplementare, con il punteggio di 84-91.

Sono trascorsi solo tre giorni dalla sfida vista sul parquet del PalaBianchini, in cui i pontini nella prima gara del girone si sono arresi alla Givova Scafati, formazione ben strutturata e creata per disputare un campionato di alto livello. Il secondo match in cartello è altrettanto difficile, la Npc Rieti è stata abile domenica scorsa a conquistare il successo al palazzetto di Cisterna contro la compagine romana, recuperando punti preziosi e portando la gara al supplementare. Sul fronte Benacquista si potrà contare sulla presenza nel roster del secondo atleta statunitense, Evan McGaughey, che dopo essere stato sottoposto alle visite mediche, nel pomeriggio di martedì ha potuto unirsi agli allenamenti con i suoi compagni. Sicuramente a Evan servirà un po’ di tempo per potersi integrare nel gruppo che lavora insieme già dal 21 agosto, sia perché è appena arrivato, sia perché è alla sua prima esperienza italiana.

La partita a Rieti, esattamente, come quella che seguirà domenica prossima in casa dell’Eurobasket, saranno molto importanti per testare e verificare sul campo quanto provato in allenamento, per migliorare ed evitare errori commessi in precedenza.

La gara potrà essere seguita in diretta streaming sul canale LNPPASS (servizio in abbonamento, costi e info sul sito ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro).