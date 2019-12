Basket: per la Benacquista difficile trasferta contro Tortona. Obiettivo fare punti

Una gara importantissima quella di oggi, 8 dicembre, alle 18 per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket impegnata nella difficile trasferta al PalaOltrePò dove i nerazzurri sfideranno la Bertram Tortona dell’ex capitano nerazzurro Riccardo Tavernelli.

Una sfida difficile, questa valida per la 12esima giornata del girone Ovest del campionato di Serie A2 Old Wild West, che per entrambe le squadre ha grande valore, considerato che si tratta del penultimo match del girone di andata e che c’è in ballo la qualificazione alla Coppa Italia di categoria. La Benacquista è a quota 14 punti ed è reduce dalla prima sconfitta casalinga, arrivata per mano di Casale Monferrato, mentre la Bertram segue a 12, ma arriva da una brillante vittoria esterna sul campo di Treviglio. La compagine piemontese è stata pensata e strutturata per disputare una stagione al vertice e fin dalla Supercoppa, disputata lo scorso mese di settembre, ha dimostrato la propria potenzialità aggiudicandosi il trofeo al termine di un percorso netto e di una combattuta finale con Torino, altra big del girone Ovest. Un roster esperto quello della Bertram, con giocatori che conoscono bene la categoria, come Tavernelli, Martini, Formenti, De Laurentis, Pullazi e stranieri con un grande potenziale offensivo.

Affrontare Tortona non sarà, quindi, un’impresa semplice per i pontini che in settimana hanno anche dovuto fare i conti con allenamenti in forze ridotte per via di alcuni infortuni. Bolpin è stato fermo per due giorni a causa di un affaticamento muscolare, Musso, alle prese con un’infiammazione tendinea non si è allenato nella giornata di giovedì, ma l’incognita è legata ad Alessandro Cassese che, a causa di una distorsione alla caviglia, non è certo che possa prendere parte al match. Si valuteranno nelle prossime ore le effettive condizioni del giocatore.

Alla vigilia di questa delicata sfida è Dalton Pepper a evidenziare la complessità della partita, ma al tempo stesso a esprimere la grande voglia di riscatto dei nerazzurri e il desiderio di lottare non soltanto per il campionato, ma anche per provare a raggiungere la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: “Sappiamo che Tortona è una squadra molto profonda e talentuosa, composta da ottimi giocatori, ne è dimostrazione anche la vittoria in Supercoppa. Anche se hanno iniziato un po’ a rilento la regular season, recentemente si sono ripresi e stanno giocando molto meglio, proprio ora che dobbiamo affrontare la trasferta sul loro campo. Giocare davanti al loro pubblico, in un’atmosfera difficile, renderà la gara ancora più complessa. Ci siamo allenati in settimana e, arrivando da una sconfitta dolorosa con Casale Monferrato, siamo molto motivati. Vogliamo giocare con grande intensità, perché sappiamo che in ballo c’è anche la Coppa Italia e abbiamo bisogno di vincere le prossime due partite per assicurarci un posto nelle prime quattro posizioni della classifica. Come tutte le gare, anche quella con Tortona, sarà difficile, perché la Bertram ha dei buoni giocatori nel roster, è allenata molto bene ed è ben organizzata sia in difesa, che in attacco. Dovremo essere pronti a contrastarla su entrambi i lati del campo, consapevoli che sarà una sfida dura”.