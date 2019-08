European Masters di Beach Volley: la latinense Laura Menon conquista la medaglia d’oro

Oro pontino agli European Masters Games di Torino 2019, competizione sportiva internazionale: nel torneo di Beach Volley “female 50 tournament” Laura Menon e Silvia Dolza hanno conquistato il gradino più alto del podio battendo in finale per 2-1 la coppia finlandese. Una vittoria che corona un percorso tutto vincente per le due atlete che nell’intero torneo hanno regalato soltanto un solo set.

Laura Menon, giocatrice professionista dal 2002, è stata tre volte campionessa regionale del Lazio, giocando ben nove finali scudetto, ha fatto parte della Nazionale Italiana seniores nel 2005, conquistando piazzamenti rilevanti nel circuito europeo e mondiale e conseguendo il brevetto di tecnico FIPAV nel 2005. Silvia Dolza è atleta di spicco del panorama torinese. Nel 2013 l’accoppiata vincente si è aggiudicata l'argento nelle Olimpiadi Master, giocando la finalissima contro il Canada.

La Menon è a capo dello staff tecnico dell’Air Beach Volley School, struttura nata nel maggio 2015 per la pratica degli sport su sabbia, ed in particolare del beach volley, sui tre campi al coperto, con sabbia riscaldata, del PalaEagle, e sui tre campi all’aperto inaugurati nel 2017. Laura tiene corsi di Beach Volley per livelli principianti, medio ed avanzati ed allenamento di coppia. Il “PalaEagle” è il fiore all’occhiello dell’Air Sport Village (centro sportivo nato da un progetto della 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi DA/AV dell’Aeronautica Militare di Latina) che si trova a Latina e l’area su cui sorge ora il centro è stata completamente ristrutturata e riportata allo stato di eccellenza di un tempo. Lo staff tecnico è composto da Laura Menon, Nicolangelo Antonicelli, Luca Ciccarelli e Giulia Antonicelli.

Per la città di Latina l’oro conquistato dall’atleta è motivo di grande orgoglio.