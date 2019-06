ICS Beach Volley Tour Lazio, lo show sulla spiaggia riparte da Latina nel week end

Sabbia che scotta

Dal lungomare di Latina a ponte Marconi affacciato sul Tevere. L’8 e 9 giugno il 17esimo Ics Beach Volley Tour Lazio partirà dai campi dello stabilimento balneare dell’Aeronautica Militare con le sue 280 le coppie partecipanti, tra atlete e atleti provenienti da tutto il Paese. Dopo Latina, il tour farà tappa allo 'Spiaggione' di Formia (22-23 giugno), al 'Rive di Traiano' di Terracina (29-30 giugno), al lido 'Alta marea' di Sperlonga (13-14 luglio), al 'Pinetina Beach Village' di Ostia (27-28 luglio), per concludersi con il gran finale del 4 agosto alla spiaggia 'Tiberis', lo spazio estivo lungo il Tevere all'altezza di ponte Marconi a Roma. Al termine delle sei tappe, i campioni e le campionesse regionali accederanno al campionato italiano. In ogni tappa si giochera' con il rivoluzionario pallone Molten di ultima generazione e tutte le 12 finali (6 maschili e 6 femminili) saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook 'Fipav Lazio'.

Trend in crescita

Si giocherà nel centro sud del Lazio un torneo che, organizzato dal comitato regionale della Federazione Italiana Pallavolo, per il quarto anno consecutivo ha come main sponsor l’Istituto per il Credito Sportivo, la banca che finanzia la realizzazione degli impianti sportivi italiani. Ne è presidente Andrea Abodi, ex presidente della Lega Calcio di Serie B, visto di recente a Latina per parlare con il sindaco Coletta di prestito finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport ed uscire dall’imbarazzo (ma non in tempi celeri) della fuga di squadre a Cisterna. Impulso notevole allo sviluppo della disciplina nel territorio pontino e conseguentemente la realizzazione della tappa di Latina, è stato dato dall’ Aeronautica Militare che nell’area di Borgo Piave ha concesso gli investimenti di privati per la realizzazione del PalaEagle, struttura al coperto all’avanguardia per praticare gli sport su sabbia tutto l’anno, dove ha sede l’Air Beach Volley School, organizzatrice della due giorni di sabato e domenica prossimi.

Sport e non solo

L’accesso all’evento per il pubblico è gratuito, ci sarà animazione, musica, spettacolo, moda, per una due giorni in spiaggia di puro divertimento adatto a tutta la famiglia, con il pubblico grande protagonista. I tecnici e gli allenatori dell’Air Beach Volley School terranno lezioni dimostrative gratuite di Beach Volley sugli stessi campi dove si cimenteranno i campioni. Il Comitato Regionale FIPAV Lazio, dopo il successo dello scorso anno, riproporrà durante il Beach Volley Tour Lazio incontri amichevoli, dimostrativi, di Beach Sitting Volley, disciplina sportiva adatta a tutti, nonché emblema dell’inclusione sociale, in quanto permette ai normodotati di giocare insieme ai diversamente abili giocando a Beach Volley seduti sulla sabbia. Diversi i testimonial del mondo del Beach Volley e della Pallavolo attesi durante l’8 ed il 9 giugno, che con la loro presenza daranno ancora maggior risalto alla manifestazione. Sono attesi atleti di altissimo livello; nelle scorse edizioni il Tour ha visto la partecipazione di campioni come Daniele Lupo (nazionale italiana di Beach Volley ed argento alle ultime olimpiadi di Rio), Salvatore Rossini (nazionale italiana di pallavolo, argento alle olimpiadi di Rio), Ivan Zaytsev (nazionale italiana di pallavolo, argento alle olimpiadi di Rio), Gabriele Maruotti (nazionale italiana di pallavolo), Arianna Barboni e Alice Gradini (nazionale italiana di beach volley).