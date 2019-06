Al via il Beach Volley Tour Lazio 2019: grandi nomi e spettacolo sulla spiaggia di Latina

Si infuoca il primo vero fine settimana dell’estate sul litorale di Latina, e non solo per le bollenti temperature. Grandi nomi e tanto spettacolo ieri, sabato 8 giugno, nella giornata d’esordio dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2019.

La prima tappa allo stabilimento “Aeronautica Militare” di Latina, organizzata in collaborazione con il promoter “Air Beach Volley School”, ha emesso alcuni verdetti: le prime due coppie semifinaliste, nel femminile, sono Scampoli-Varrassi e They-Orsi Toth. Più indietro, per il momento, il tabellone maschile in cui le uniche coppie imbattute restano Manni-Bonifazi, Canegallo-Casellato, Lupo-Vanni e De Fabritis-Michienzi. Oggi saranno noti i nomi delle 4 squadre semifinaliste nel maschile e le altre 2 nel femminile. Nel pomeriggio le finali per la vittoria di tappa che saranno trasmesse, in differita lunedì sera, su Canale 10. FIPAV Lazio trasmetterà invece su Facebook i due match in diretta.

È iniziato quindi nel migliore dei modi, con alcuni dei migliori beacher del panorama italiano, il torneo che il Comitato Regionale FIPAV Lazio propone da 17 anni, gli ultimi 4 in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, che anche per il tramite di questi eventi tende sempre di più a valorizzare la propria mission di banca pubblica legata all’impiantistica sportiva. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Lazio. Official partner OMIA Laboratoires, azienda leader nel settore delle creme solari che domani, al termine della tappa, assegnerà all’atleta più corretto/a il premio fair play.

“È sempre bello giocare vicino casa ha commentato dopo l’esordio Carlo Bonifazi, uno dei protagonisti della giornata in coppia con Fabrizio Manni -. Nel Lazio a mio avviso c’è il livello più alto del beach volley in Italia. C’è sempre grande difficoltà ad affrontare ogni partita. La location è magnifica, puntiamo alla vittoria e a un’estate di grandi soddisfazioni. Obiettivi? Cercare di confermare la passata stagione ai vertici in Italia e agguantare la wild card per il Mondiale di Roma”.

“È la prima volta che gioco nel circuito regionale del Lazio – ha aggiunto Chiara They, in coppia con Reka Orsi-Toth a Latina – Tra una settimana abbiamo il Mondiale Under 21 in Thailandia. Poi giocherò gli italiani assoluti, il World Tour e gli Europei Under 22. Speriamo di fare sempre ottimi risultati, abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui”

