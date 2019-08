Benacquista, dagli Usa arriva Evan McGaughey a completare il roster nerazzurro

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia l'accordo annuale con l’atleta americano Evan McGaughey, che farà parte della squadra nerazzurra nel campionato di Serie A2 Girone Ovest al quale prenderà parte il club del presidente Lucio Benacquista nella stagione 2019/20. McGaughey, ala, classe 1994 per 203 cm di altezza e 100 kg di peso, è il secondo tesserato statunitense del club latinense e completa il roster a disposizione di coach Franco Gramenzi.

Evan McGaughey è alla sua prima esperienza in Italia, ma ha già giocato da professionista nei campionati di seconda divisione in Germania e di prima divisione nella Repubblica Ceca. Ha iniziato a giocare sia a basket che a golf mentre frequentava la Illini West High School nell’Illinois. Tra il 2013 e il 2017 ha giocato 117 partite per la squadra di basket dell’Università di Quincy nella seconda divisione della NCAA. Durante la stagione di gioco 2016/17, ha segnato 16,8 punti, catturato 8 rimbalzi, e distribuito 1,9 assist di media a partita. Con 1574 punti realizzati per Quincy in quattro anni, si è qualificato quarto nella classifica generale dell’università e la sua media punti è stata in doppia cifra per tutte e quattro le stagioni.

Alla fine del mese di giugno del 2017, McGaughey ha firmato il suo primo contratto come giocatore di basket professionista presso il club tedesco di seconda divisione USC Heidelberg . Evan, con una media di 11,8 punti e 6,6 rimbalzi, in 29 minuti di utilizzo, è stato il secondo miglior giocatore di Heidelberg, contribuendo in modo significativo alla conquista del terzo posto in classifica.

A Evan va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Latina Basket, da parte del presidente Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

