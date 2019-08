Basket: con il raduno è partita ufficialmente la nuova stagione della Benacquista

Si è aperta ufficialmente ieri, lunedì 19 agosto, la stagione sportiva 2019/20 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. La squadra al completo, lo staff e la dirigenza si sono radunati nel pomeriggio per dare il via alla nuova avventura nerazzurra nel campionato di Serie A2 Old Wild West.

Il commendator Lucio Benacquista, come di consueto, ha dato personalmente il benvenuto ai giocatori e allo staff con un breve discorso: "Quello che vorremmo da voi è attaccamento alla nostra società e alla nostra città – ha dichiarato il presidente – Vi chiediamo di amare Latina, perché i vostri tifosi sono cittadini di questa città e sono coloro i quali ogni domenica saranno presenti al palazzetto per sostenervi e supportarvi. Latina ha una storia di basket molto antica e anche se la nostra società ha soltanto 10 anni di vita, l’abbiamo portata sempre al meglio grazie a coach Franco Gramenzi, e a tutto lo staff tecnico, che ha sempre curato la squadra in modo meraviglioso".

Hanno fatto seguito i saluti del General Manager Mariano Bruni e del capo allenatore Franco Gramenzi, che hanno ringraziato e dato il benvenuto a tutti i nuovi componenti del team e il bentornato a chi già nelle stagioni passate ha vestito i colori della Benacquista, augurando un buon lavoro a tutti.

Tante le novità in casa Benacquista Latina, i nuovi giocatori del team latinense si sono riuniti e, dopo le visite mediche di routine che verranno eseguite nella giornata di domani, da mercoledì 21 agosto si metteranno al lavoro in palestra sia con il preparatore fisico Marco Ranalli che con coach Gramenzi e tutto lo staff tecnico.

Tanti gli impegni in questa fase di precampionato per i pontini che, affronteranno la prima uscita ufficiale sabato 31 agosto disputando uno scrimmage con la formazione di Palestrina, seguito mercoledì 4 settembre da un altro incontro amichevole con la compagine di Cassino (luogo e orario da definire). Domenica 8 settembre alle 20 invece si inizierà a fare sul serio dando il via alla prima gara di Supercoppa di Serie A2 Old Wild West, che vedrà i nerazzurri sfidare sul parquet del PalaBianchini la Givova Scafati, seguirà la trasferta di mercoledì 11 alle 21 al PalaSojourner di Rieti e l’ultima partita della prima fase al palazzetto dello sport di Cisterna, in casa della Leonis Roma, domenica 15 settembre alle 18. L’ulteriore partita amichevole, programmata dalla Benacquista è fissata per mercoledì 18 settembre con la Virtus Valmontone. La restante parte della preseason, fino alla prima giornata di campionato in programma domenica 6 ottobre al PalaBianchini con Capo d’Orlando, verrà stabilita sulla base dell’esito della prima fase della Supercoppa.