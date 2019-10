Benemerenze sportive 2018: il Coni premia atleti e dirigenti pontini

Stelle al merito sportivo, palme al merito tecnico e medaglie al valore atletico sono state consegnate ieri venerdì 25 ottobre a Roccagorga a chi, nel corso del 2018, ha contribuito a portare alta la bandiera dello sport pontino. Stella d’oro per il minturnese Giuseppe Russo, vicepresidente del C.R. Lazio della Figc e dal 1982 nel board del Comitato. Stella di bronzo per Andrea Giansanti, un passato e un presente nell’atletica e nella comunicazione sportiva, tra televisione e carta stampata e per Romeo Mignacca, presidente del CSAIN di Latina, ente di promozione sportiva che festeggia i 65 anni di attività. Tra le società sportive, medaglia di bronzo anche per l’Handball Club di Fondi, storica società impegnata sia nella promozione che nell’alto livello. Infine l’unica Palma di bronzo al merito tecnico consegnata ad Antonio Viola, motore dell’Handball Gaeta 84 e della Calise cup.

Tra gli atleti premiati la medaglia d’argento per i tre moschettieri della canoa velocità Luca Incollingo, Daniele Santini e Sergio Craciun, che lo scorso anno in Portogallo hanno conquistato il bronzo mondiale C4 500 metri. Argento anche nel canottaggio con un altro atleta delle Fiamme Oro, il vicecampione del mondo PL Willy Pietro Ruta. Medaglia di bronzo ancora nel canottaggio per i vincitori del titolo italiano Emanuele Capponi (otto con, FF.GG.); Silvia Capozzi e Lara Maule (quattro con, FF.GG.); Raffaele Giulivo (quattro senza, M.M.) e Claudia Destefani (otto con, Aniene). Restiamo in acqua per altre medaglie di bronzo nella canoa con Davide Cestra e Fabrizio Mattia (FF.OO.), tricolori nel C4 M.1000 e per Sarah Tovo, protagonista nel C1 500 M. Due medaglie di bronzo anche nel tennis con Federica Di Sarra, per il titolo italiano a squadre serie A e Alessia La Monaca, quarto posto mondiale nel padel a squadre. Infine un bronzo ciascuno per il nuoto con Matteo Ciampi, terzo posto continentale nella staffetta azzurra 4×200; la dama con la campionessa italiana di origine polacca Kinga Milanowska; il taekwondo con il campione italiano combattimento Simone Crescenzi; la pallamano con la scudettata Paola Lauretti Matos in forza alla Jomi Salerno e il campione di raffa, una specialità delle bocce, Enrico Candido.