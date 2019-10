Bicincittà a Latina, oltre mille iscritti per l’appuntamento di domenica 20 ottobre

Dopo i due rinvii per il maltempo di maggio e settembre arriva finalmente Bicincittà a Latina. Oltre mille persone hanno già risposto alla chiamata per la tradizionale manifestazione cicloturistica dell’Uisp, quest’anno abbinata al Progetto Moovida del Comune di Latina. “Moovida – Prossima fermata: Latina Sostenibile” è un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale al culmine della Settimana della Mobilità sostenibile, lanciata in via sperimentale in tutta Italia attraverso le tappe casa – scuola e casa – lavoro.

Com’è nella sua tradizione, Bicincittà servirà a pubblicizzare il ricorso ai pedali, ai mezzi pubblici e alle auto condivise per raggiungere il luogo di studio o di lavoro, puntando su una pianificazione negli spostamenti a basso impatto ambientale. Altra novità sarà la preziosissima collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Giuliano”, nella persona della dirigente, dottoressa Cherubina Ramacci.

La scuola era già pronta a proporre proprio per il 20 ottobre una sua biciclettata con partenza dalla sede via Sezze, poi ha deciso di unire le forze contribuendo all’organizzazione dell’evento. Confermati gli orari e le indicazioni dell’appuntamento: raduno in piazza del Popolo alle 8, partenza alle 10 lungo un percorso di 10 chilometri all’interno del centro urbano. Al traguardo grande festa con ristoro, distribuzione di gadgets ed estrazione di una lotteria con due biciclette e altri venti premi in palio.

Come detto, oltre mille ticket sono stati già venduti. Sono offerti ad un costo decisamente simbolico e comprendono l’assistenza tecnica e sanitaria ma anche il ristoro, la tshirt e il cappellino dell’evento, oltre alla possibilità di partecipare alla lotteria finale. Per tutte le informazioni rivolgersi alla sede di via Don Morosini o consultare il sito www.uisplatina.it.

