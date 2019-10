Bicincittà, strade chiuse a Latina: come cambia la viabilità domenica 20 ottobre

Dopo due rinvii, quelli di maggio e di settembre, per il maltempo è in programma per domenica 20 ottobre l'evento sportivo di Bicincittà. La tradizionale manifestazione cicloturistica organizzata dall’Uisp ed è abbinata quest’anno al progetto “Moovida – Prossima fermata: Latina Sostenibile” del Comune di Latina, un’iniziativa che rientra nella Settimana della Mobilità sostenibile, lanciata in via sperimentale in tutta Italia attraverso le tappe casa – scuola e casa – lavoro

Per “permettere il regolare svolgimento della manifestazione” è stata emanata dal dirigente della Polizia Locale del Comune di Latina un’ordinanza che modifica la circolazione stradale proprio per la mattinata di domenica 20 ottobre in centro a Latina quando è prevista la manifestazione.

Dalle 10 alle 12, e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, è stato istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, escluso gli autorizzati, lungo il percorso: piazza del Popolo, via Diaz, piazza della Libertà, viale Don Morosini, via Fratelli Bandiera, via Cesare Battisti, piazza Roma, corso della Repubblica, piazza del Popolo, corso della Repubblica, via Gramsci, via Zeppieri, via N. Sauro, via Michelangelo, via Tucci, via Polusca, via Quarto, via Galvaligi, via Bachelet, (sosta breve), via Alemanni, via Nervi, via Strasburgo, via Le Corbusier, via Giulio Cesare, via San Carlo da Sezze, via Carturan, corso della Repubblica, piazza del Popolo.