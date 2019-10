Bicincittà a Latina, oltre 2mila persone ai nastri di partenza. Un altro successo

Un successo anche quest’anno nel capoluogo pontino per Bicincittà, la popolare manifestazione cicloturistica targata Uisp Latina abbinata quest’anno al progetto “Moovida – Prossima fermata: Latina Sostenibile”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale durante la Settimana della Mobilità sostenibile e lanciata in via sperimentale in tutta Italia attraverso le tappe casa – scuola e casa – lavoro.

Com’è nella sua tradizione, Bicincittà è servito a pubblicizzare il ricorso ai pedali, ai mezzi pubblici e alle auto condivise per raggiungere il luogo di studio o di lavoro, puntando su una pianificazione negli spostamenti a basso impatto ambientale.

Allo start in piazza del Popolo, dato come di consueto dal presidente Uisp Domenico Lattanzi, si sono presentate oltre duemila persone, tutte vestite di arancione grazie alle tshirt offerte dall’organizzazione, insieme ai cappellini e ad altri gadget realizzati in collaborazione con gli sponsor storici Sport85 e Icar Renault. In testa al festoso serpentone il sindaco Damiano Coletta, sempre presente in questo tipo di manifestazioni, e il consigliere comunale Dario Bellini: entrambi sono poi intervenuti sul palco per promuovere e pubblicizzare ulteriori progetti del Comune legati alla mobilità sostenibile.

Lungo un percorso di circa 10 chilometri, disegnato all’interno del centro urbano, si sono misurati in un clima di festa e socializzazione tanti bambini, ma anche genitori e nonni. Le famiglie e le scuole sono state le vere protagoniste, tanto che la cerimonia conclusiva è stata aperta proprio con le premiazioni agli istituti che hanno fatto registrare un maggior numero di iscritti. Al primo posto si è piazzato l’Alessandro Volta, al secondo il “Madre Giulia Salzano” e al terzo il “Torquato Tasso”.

A seguire è stata proposta una ricca lotteria con svariati premi in palio, a partire da due biciclette e vari prodotti offerti dagli sponsor. E’ stato il momento conclusivo di una bella giornata di festa. “Una perfetta riuscita dell’evento resa possibile anche dall’apporto della Polizia Municipale, del Moto Club “I Patitori”, dei ciclisti della ‘MTB Latina’ e dell’intero staff del Comitato Territoriale” commentato dalla Uisp di Latina che si concentra ora sul prossimo appuntamento del Grande Slam, quello della Mezza Maratona di Sabaudia in programma domenica 27 ottobre

