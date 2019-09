Calcio a 5, la Lynx Latina presenta il nuovo organigramma e pensa allo scudetto

Sogno

Allarga la società la Lynx Latina. Una base più solida ed una ulteriore definizione dei ruoli per strutturare un progetto che parte da dietro le quinte ed arriva in campo, dove la prima squadra è chiamata a recitare un ruolo di primo piano nell’imminente stagione di Serie A. Tante le novità con la conferma del presidente, Gianluca La Starza, al suo undicesimo anno in nerazzurro. Altre figure sono presenti nel sodalizio, seppure in maniera non ufficiale, come Pino La Starza, fratello del presidente, e l’imprenditore Luigi Areni. La squadra di Piero Basile, un ritorno per il tecnico pugliese, è ancora in fase di preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. Il 17 settembre inizia la Coppa Divisione, mentre il 21 parte il campionato. Trasferta in casa del Padova. Il campionato di Serie A sarà a 16 squadre (forse 17 in caso di riammissione della Lazio). Sensazioni positive alla vigilia: “Ci sono tutte le premesse per fare bene – dice il presidente Gianluca La Starza –. Qualcuno parla di scudetto, è un sogno, per non ora non pensiamoci”.

Organigramma

Presidente: Gianluca La Starza

Vice presidente: Andrea Fornasier ed Ovidio Casconi

Amministratore delegato: Luca Corbucci

Direttore generale: Cristiano Marteddu

Direttore sportivo: Francesco D'Ario

Marketing e area commerciale: Roberto Brighenti e Fausto Chech

Team Manager: Carlo Corcione

Area comunicazione: Carmine Esposito, Giuseppe La Starza, Gianfranco Salerno

Settore Giovanile

Responsabile: Lorenzo Nitti

Direttore generale e sportivo: Maurizio Bianchi

Lorenzo Nitti continuerà nel dtriplo ruolo di responsabile del settore giovanile, vice allenatore della prima squadra al fianco di Basile e primo allenatore dell'Under 19. Il settore giovanile sarà rappresentato dalle Under 17 Elite e Regionale, l'Under 15 regionale e la scuola calcio. Un movimento di circa 160 tesserati.