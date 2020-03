Deaf Champions League, tre apriliani che hanno vinto in campo prima dello stop

Eccezione

Con le coppe Europee ferme, c’è chi può consolarsi avendo già vinto la sua Champions League. Una Coppa Campioni speciale, vinta da tre apriliani che hanno trionfato nella Deaf Champions League di calcio a 5 per atleti sordi. Le immagini del trionfo di Vigevano di gennaio rappresentano un ricordo così caro e ancor più significativo per Fabio Forastiero, Orazio Zisa e Dino Scaglione. Sono tre giocatori dell’Aprilia che milita nel campionato CSI, ma in Champions hanno vestito la divisa del Potenza nella categoria della Federazione Sportiva Sordi Italia.

Marcia

Una prima fase a gironi vinta a punteggio pieno: prima gara 4-0 agli spagnoli del Granada; nella seconda 9-0 ai danesi del Viking pe la terza, contro gli azeri dell’Ulduz, è terminata 9-2. Negli ottavi finali un test più impegnativo, superato comunque a pieni: 6-4 ai serbi del Kraguijevac. Meno difficile invece nei quarti di finale, quando il Potenza dilaga 7-1 contro gli svedesi del Goteborg.

Rivincita

Difficilissima semifinale, contro i campioni in carica da due anni consecutivi: gli israeliani del Dolphins, che proprio l’anno prima avevano eliminato i lucani dalla competizione .Tempi regolamentari che finiscono in parità, 6-6, ai rigori vince il Potenza 6-5. In finale il Potenza si impone 5-3 sugli spagnoli dell’Huelva laureandosi campione d'Europa per la prima volta nella storia della società.

Questi tre ragazzi, insieme ai compagni di squadra, possono dire di essere stati più fortunati di altri atleti che non hanno potuto raggiungere il proprio traguardo.