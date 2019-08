Latina Calcio su facebook, oggi la presentazione dei calendari via social

Fischio d'inizio

Dopo i gironi è arrivato oggi il momento di conoscere anche i calendari della Serie D 2019/2020: l'appuntamento è dalle 14 in diretta sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti. Giornata dopo giornata, a partire dal 1° settembre, verranno rese note tutte le gare dei nove gironi i cui sono state suddivise le 166 squadre. I gironi B e C sono composti da 20 squadre, gli altri da 18.

Prima della presentazione dei calendari, ci sarà il discorso introduttivo di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Nel corso della presentazione saranno indicate anche le soste del campionato, per le festività e in coincidenza del Torneo di Viareggio a marzo

Prendere o lasciare

Coppa Italia. Alla fine interessa soltanto nelle battute finali, quando la vincitrice si piazza al primo posto nella graduatoria ripescaggi in serie C. Eppure in campo nessuno ci tiene a fare brutte figure, salvo scelte tecniche che spingono i mister a ruotare la rosa considerando queste partite alla stregua di allenamenti ufficiali. Ma il risultato alla fine conta, tanto più nei derby.

Pezone

Nel Lazio, per ovvie ragioni ce ne sono tanti tra il 18 e 25 agosto ed il più in evidenza è quello del 25 agosto tra Latina Calcio 1932 e Aprilia Racing Club. E' primo turno che mette di fronte due società tradizionalmente avversarie, divise da trenta chilometri della Statale Pontina e accomunate da Antonio Pezone, presidente che del Latina non è mai stato malgrado il suo piacere mai nascosto e che invece ad Aprilia ha trovato l' ambiente ideale dove porre le basi per un progetto più ampio. Facile prevedere che sarà già clima campionato, visti anche i precedenti dello scorso anno: animi accesi dai tanti ex alimentati dalla voglia di prevalere sui vicini di casa. Orario ufficiale alle 16, ma mare e vacanze potrebbero portare le società ad accordarsi per un posticipo orario alle 20.30.

Le altre

Latina - Aprilia è l'unico abbinamento già sicuro insieme ad Albalonga - Vis Artena, mentre per tutte le altre laziali del primo turno, bisognerà attendere l'esito delle gare del turno preliminare del 18 agosto: la vincente di Ladispoli - Flaminia andrà a Monterosi, tra Ostia Mare e Pomezia uscirà chi riceverà una sarda tra Muravera e Budoni; una tra Tor Sapienza e Nuova Florida sarà di scena a Trastevere. Se il Città di Anagni dovesse superare il Campobasso andrà a Fiuggi contro l'Atletico, la nuova formazione calcistica nata dall'unione tra Atletico Fiumicino e il Fiuggi Terme. Infine il Cassino sa di dover affrontare una molisana: Olympia Agnonese o Vastogirardi