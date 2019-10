Latina, torna un pizzico di sereno: la Corte d'Appello riduce la squalifica a Del Duca

Sentenza

Un minimo di sereno nel bel mezzo della tempesta. Pietro Maria Del Duca torna a disposizione per la trasferta di Muravera, restituendo a Di Napoli almeno una certezza in difesa, già priva di Cazé infortunato. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha ridotto la squalifica da tre a due giornate al difensore terracinese, espulso all'inizio di Latina - Lanusei. Il Latina ha presentato reclamo avverso la delidera del Giudice Sportivo, che aveva punito la condotta di Del Duca, reo di aver spinto con energia il centrocampista Attili. Episodio avvenuto in area piccola, a gioco fermo e ravvisato dall'assistente arbitrale. Tre giornate di stop apparse eccessive, per quanto fosse da censurare il gesto del difensore, amplificato dalla reazione di Attili, stramazzato a terra con le mani al volto, parte del colpo per nulla toccata dal suo avversario.

Tensione

Con il pronunaciamento del secondo grado di giustizia sportiva, Del Duca sarà tra i convocati per la trasferta in Sardegna, ennesimo crocevia di un inizio stagione all'insegna della sofferenza. Ed è stata un'altra settimana di passione in casa nerazzurra, dove erano in pochi (ancora meno dei presenti al Francioni) a scommettere sulla conferma di Di Napoli sulla panchina. Ma l'allenatore, che in sala stampa dopo il pari interno con il Tor Sapienza ha rilasciato dichiarazioni forti, quanto credito ha ancora a disposizione? Quella della società, non può essere una fiducia incondizonate e soprattutto senza termine. L'episodio del tifoso, colto in flagranza di reato dopo aver portato via dagli spogliatoi materiale tecnico da lavoro, conferma una situazione di profondissima spaccaturaa tra squadra e società con tutto il resto dell'ambiente. Appare infatti un tentativo di sabotaggio, che va ben oltre i risultati deudenti maturati sul campo. La situazione si è fatta critica e siamo soltanto agli inizi di ottobre.