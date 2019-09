Latina - Latte Dolce, nerazzurri a caccia della prima vittoria stagionale

Vigilia

Due volte in vantaggio in due partite senza vittorie. Analisi del breve periodo, che impone al Latina di imparare a chiudere il contro prima di brutte sorprese. Quelle che tra Aprilia e Ostia Mare, leggasi Coppa Italia e prima di campionato, hanno reso amaro l'epilogo di storie belle storie. L'occasione per regalarsi un primo sorriso è legata all'anticipo di domani con il Latte Dolce, la prima al Francioni di questo terzo anno consecutivo di Serie D. Alla vigilia la premessa di Lello Di Napoli: "Proprio perchè siamo il Latina - dice - non ci regala niente nessuno. Intutile fare vittimismo e rimpiangere i tempi della B. Non possiamo vincere tutte le partite, altrimenti allenerei in Serie A. I giocatori sono di categoria ed hanno spostato il progetto di riportare il Latina dove merita. Vi dico che abbiamo grandi qualità, se maturiamo la consapevolezza di essere forti e acquisiamo il carattere necessario, gare come quella di domani possiamo vincerle".

Stop

Nelson Atiagli ne avrà per un paio di mesi. Un' ernia addominale e un intervento necessario, che terranno fuori il ghanese per un mese di convalescenza ed un altro per rimettersi in forma. A questo punto Di Napoli può fare più di una riflessione per ovviare alla pesante assenza a sinistra di centrocampo. Inserire Chiavegato dall'inizio, oppure posizionare Corsetti nel ruolo di quinto, quello che più gli si addice e nel quale può meglio esprimersi. Corsetti che ha recuperato in parte dalla botta al fianco ricevuta da D'Astolto ad Ostia Lido, durante un contrasto di gioco. Scelta che porterebbe Cunzi in campo dal primo minuto. E il sacrificato per la panchina sarebbe ancora Cardella. Ostia ha ha prodotto anche un altro infortunio, ovvero il difensore Del Duca, che ha riportato un'ampia escoriazione sotto il gluteo, che lo ha costretto ad allenarsi solo due giorni. In caso è pronto Ranellucci a recupare maglia da titolare e fascia di capitano.

Biglietti

Riapre la gradinata, rimangono chiuse ancora tribuna centrale coperta e la vip ad eccezione della tribuna stampa, per i noti problemi legati ai settori ospiti in via di risoluzione. I biglietti possono essere acquistati anche domani al bottteghino del Francioni dalle ore 10,00 fino alla fine del primo tempo.

I biglietti possono essere anche acquistati online all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/biglietti/latina-calcio-1932-sassari-latte-dolce, oppure in un uno dei punti vendita di ciaotickets della provincia di Latina.

Prezzi

CURVA € 8,00 - GRADINATA € 12,00 - TRIBUNA LATERALE A € 18,00

BIGLIETTI RIDOTTI (DONNE, OVER 65 E RAGAZZI DAI 14 AI 17 ANNI)

CURVA € 5,00 - GRADINATA € 8,00 - TRIBUNA LATERALE A € 12,00

GRATUITA’:

BAMBINI DA 0 A 13 ANNI NATI PRIMA DEL 11/02/2004 DIRETTAMENTE ALL’INGRESSO SENZA BIGLIETTO E MUNITI DI DOCUMENTO DI INDENTITA’

DISABILI CON INVALIDITA’ SUPERIORE AL 85% ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO PAGANTE