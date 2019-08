Dal palco al campo, il Latina apre la stagione in Coppa contro l'Aprilia

Derby

Dalla festa al campo, giudice unico dopo le promesse fatte in occasione della presentazione ufficiale di squadra e società del Latina Calcio 1932. Sul palco del Summer Festival sono sfilate le speranze di lasciare i dilettanti e riprendere il discorso interrotto con il professionismo.

Adesso però la realtà è la Serie D, al suo terzo anno consecutivo. La prima chiamata di oggi è già una gara significativa dopo i test contro formazioni di Eccellenza e Promozione. Alle 20 (arbitra Ancora di Roma 1), dall'altra parte del campo ci sarà l'Aprilia Racing Club, che non nasconde le proprie ambizioni, né le velleità di sgambettare i nerazzurri, in quello che viene considerato un derby, vista la vicinanza geografica e l'appartenenza alla stessa provincia.

Vigilia

"Aprilia o altro squadra fa poco differenza - esordisce il confermato tecnico Lello Di Napoli -, l'importante è partire con il piede giusto. Abbiamo fatto un grande lavoro durante il precampionato, ci siamo confrontati con buoni avversari anche se di categoria inferiore. E' chiaro che le prime partite sono sempre ad alto rischio, ma questo Latina vuole e già ha una mentalità importante".

Formazione

Nel corso delle amichevoli il tecnico campano ha provato il 3-5-2, con la partenza di Corsetti sulla linea di centrocampo, pronto a trasformasi in trequartista, ma soprattutto a sorprendere le difese avversarie con i suoi inserimenti. E' periodo di adattamento tattico anche per l'attaccante di Velletri, che nel corso della carriera ha espresso sempre il meglio di sé partendo dall'esterno.

Per il resto toccherà all'allenatore sciogliere un paio di dubbi legati a dualismi in difesa e centrocampo.

Lucchetti e biglietti

Per motivi di sicurezza, lo stadio Francioni sarà aperto a metà. Disponibili le tribune laterali A e B e Curva Nord. La Tribuna Centrale sarà aperta solo per la stampa e fungerà da zona cuscinetto tra le due tifoserie. Conseguenza questa della ritardata riapertura dei settori ospiti, prevista entro le prime due partite casalinghe di campionato (Latina - Latte Dolce l'8 settembre o Latina - Lanusei il 22 settembre). La gradinata invece è interdetta perché l'accesso è occupato dall'arena del Latina Stadium Summer Festival, organizzato dalla stessa società pontina nel corso dell'estate. Il botteghino presso lo stadio Francioni è aperto adalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 17,00 fino al fischio di inizio della partita.

Rosa

