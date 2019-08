Calendari, il Latina Calcio inizia dall'Ostia Mare e finisce con l'Aprilia

Date e orari

Si inizia il 1° settembre, si finisce il 3 maggio per dare velocemente spazio a play off, play out poule scudetto. Il Campionato Europeo itinerante del 2020 incombe ed anche la Serie D si adegua alla chiusura anticipata della stagione. Il girone G, come quello E ed F in cui sono distribuite le laziali, è canonico a 18 squadre. Per cui, salvo anticipi di volta in volta concordati tra società, l’unico giorno feriale in campo sarà il giovedì pasquale del 9 aprile. Il girone di andata finisce il 22 dicembre e si riprende il 5 gennaio dopo la pausa natalizia. Altra pausa, nel girone di ritorno, il 15 marzo per la disputa del Torneo di Viareggio. Fischio d’inizio alle 15 fino al 20 ottobre, poi si passa alle 14.30 con il ritorno dell’ora legale, per ritornare alle 15 dal 29 marzo con l’ora solare.

Prima giornata

Ladispoli – Trastevere

Aprilia – Nuova Florida

Cassino – Portici

Lanusei – Muràvera

Ostia Mare – Latina

Budoni – Arzachena

Tor Sapienza – Anagni

Sassari Latte Dolce – Torres

Vis Artena – Turris

Il cammino

Nel primo mese di campionato, il Latina ricerverà in casa soltanto le sarde (le big dello scorso anno Sassari Latte Dolce e Lanusei) e affronterà tutte trasferte laziali: Ostia Mare, Cassino ed Anagni (neutro di Paliano). La prima in aereo sarà per raggiungere Muravera alla sesta giornata. Due gare in casa alla 7a e 8a giornata, contro Portici e Torres. Il 3 novembre (10a giornata) trasferta in casa della Turris favorita per la vittoria finale. Il girone di andata si chiude con l'Aprilia, già avversaria di Coppa Italia il prossimo 25 agosto. Il giovedì prima di Pasqua (9 aprile 2020) al Francioni arriva il Trastevere.

Sconfitta con l'Itri

Se il calcio d’agosto emettesse verdetti definitivi, oggi condannerebbe il Latina e promuoverebbe l’Itri. Confronto amichevole tra società motivate a fare bene nelle rispettive categorie di competenze, ed è per questo che alle soglie della nuova stagione l’agonismo è già evidente. Vince la squadra di Ghirotto, tecnico dell’Itri, che vive l’emozione di tornare sul campo della ex Fulgorcavi, calcato una vita tra prima squadra e giovanili del suo Latina. Decide a fine primo tempo un inserimento di Bagnara, che va alla conclusione corretta da Ranellucci, quel tanto che basta per mettere fuori causa Del Giudice. E’ la sintesi di un primo tempo farraginoso per il Latina, che cerca di fare gioco, ma che di in sostanza si affida troppo ai guizzi di Corsetti, pur cercando di sviluppare trame in ampiezza con Choutil sulla destra e Atiagli sulla sinistra. Due legni nel primo tempo. Il primo al 3’ di Cano, che si fa battere corta una punizione dalla destra, si accentra e calcia dai venti metri centrando il palo alla sinistra di Del Giudice; il secondo al 27’, sinistro dai venticinque metri di Atiagli che colpisce la traversa per due volte, dando l’impressione del gol. Alla mezzora cross dalla sinistra di Atiagli sul secondo palo su cui interviene Cardella di testa, ma la conclusione è centrale e Frola controlla. Al 41’ il vantaggio itrano già descritto e firmato dall’esterno Bagnara con la partecipazione di Ranellucci nel tentativo di sventare l’insidia. Nella ripresa qualche cambio per ruotare la rosa. In campo si vede ancora meno, nel Latina prevale il nervosismo e Barberini rischia il rosso per doppia ammonizione. L’Itri controlla e riparte con ordine, rischiando solo al 27’ su cross dalla destra di Galasso per Cardella che svetta cercando di indirizzare il pallone nel sette ma non è fortunato. Dieci giorni a disposizione del Latina per sistemare più di qualcosa in vista del derby di Coppa Italia con l’Aprilia il 25 agosto. Per l’Itri, già a buon punto, ancora tre settimane e mezzo di lavoro prima dello start in campionato l’8 settembre.

Latina 0 - 1 Itri

Marcatore: 41'pt Bagnara

Latina (3-5-2): 1 Del Giudice; 23 Sanna (1 st 5 Tinti), 6 Ranellucci (1 st 13 Del Duca), 16 Thiago; 15 Choutil (17 st 18 Galasso), 21 Gerevini (1 st 17 Barberini), 8 Sanseverino (27 st 3 Chiavegato), 24 Menegat (17 st 27 Formica), 33 Atiagli; 7 Cardella, 10 Corsetti

A disp. 12 Gallo, 20 Grimaldi, 32 Signorello, 68 Bono

All. Di Napoli

Itri (3-5-2): 1 Frola (41 st 12 Germano); 2 Pernarella (17 st 13 Parisella), 5 Sfavillante (27 st 14 Altobelli), 6 Kabul; 7 Onorato, 10 Cano (27 st 19 Di Roberto), 8 Otero (41 st 16 Stefanelli), 4 Bosco, 3 Bagnara; 9 Garcia (38 st 18 Di Crescenzo), 11 Quinto (17 st 20 Marrone)

A disp. 15 Dinucci, 17 Russo, 21 Bravi, 22 Fustolo

All. Ghirotto

Presentazione

La rosa del Latina Calcio 1932 e la dirigenza saranno presentati venerdi 23 agosto 2019 alle ore 19.30 presso l'Area Eventi Summer Festival dello Stadio Francioni.