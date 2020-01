Un gol per tempo al Cassino e il Latina vede per la prima volta i play off dall'inizio della stagione

Piovono insulti

Un gol per tempo consente al Latina di battere il Cassino e stazionare per la prima volta in zona play off. Da contraltare le continue ondate di protesta della Curva Nord, che invita il presidente Antonio Terracciano a togliere il disturbo. Questa domenica, si è aggiunto un altro destinatario, il presidente Pino D'Apuzzo, che ha difeso il presidente dopo le decine di manifesti apparsi in città nelle ore corse. Sul campo è stata una prestazione in crescendo, ma agli ospiti, pur raramente pericolosi, non mancano le recriminazioni. La squadra di Urbano sin da subito corre molto e bene, soffocando la manovra pontina e pervenendo per prima alla conclusione al 17'. Sugli sviluppi del corner di Carcione, Abreu rispedisce di testa al mittente una respinta azzardata di Alonzi. Le difficoltà del Latina si riassumono al 24’ nella reazione su Mazzei di Cardella, graziato dall'ammonizione e da almeno un altro paio di episodi successivi in cui l’arbitro decide di non sanzionare la condotta del numero 7. È così un episodio a sbloccare la gara, ovvero alla mezz'ora l'autorete di Tomassi, su traversone di Mastrone imbeccato da Corsetti. Al 39’Cardella sfiora di testa il raddoppio su cross di Atiagli. Due tentativi a testa chiudono il primo tempo. Al 41' testa di Cazè su angolo di Garufi l'ex Del Giudice è attento. Al 42' Corsetti "danza" al limite dell'area e libera il sinistro su cui Del Giudice è costretto ad allungarsi. Dalla distanza ci prova anche Tribelli al 44’, spunto e destro a scendere, poco oltre la traversa. Al 46' punizione di Carcione, fuori dallo specchio della porta.

Ripresa

Inizio ripresa di marca locale. Al 1' passaggio di Iorio per Mastrone, rasoterra bloccato da Del Giudice. Al 7' sulla punizione lunga di Atiagli, sponda di Cardella per Cunzi, deviazione sul fondo da un paio di metri. Al 19' stessi protagonisti a parti invertite, scambio tra i due attaccanti, diagonale di Cardella decisamente alto. Il Cassino si rivede bene al 22' sul cross di Tribelli, che trova sul secondo Abreu, il quale schiaccia a terra, pallone a lato. Cassino in dieci al 26' per il doppio giallo a Mazzei. Il Latina cerca di approfittarne in contropiede. Al 28' Del Giudice vola a deviare il diagonale del neo entrato Galasso. Sull’angolo successivo è ancora determinante il portiere ospite su Cazé. Al 33’ altri due rossi. Al vice del Latina De Domenico e al segretario cassinate Coppola. La partita si potrebbe chiudere al 41', Garufi lancia Corsetti che si dirige verso la porta, sembra fatta, ma la palla si stampa sul palo. Raddoppio rimandato di due minuti. Cross dalla sinistra di Atiagli, la palla attraversa l’area, Galasso controlla e scarica ul palo opposto il diagonale, che chiude ogni discorso.

Tabellino

Latina - Cassino 2-0

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Alonzi 6 Iorio Forester 6, Tinti 6, Cazè Da Silva 6, Atiagli 6.5 (47'st Esposito sv); Mastrone 6.5 (35'st Teraschi sv), Fatati 7 (49'st Sanna sv), Garufi 7, Corsetti 6.5; Cardella 6 (24'st Galasso 7), Cunzi 6.5.

A disp. Muci, Ranellucci, Cucciardi, Del Prete.

All. Maurizi

Cassino Calcio 1924 (5-3-2): Del Giudice 7; Tomassi 5, C'entra 6, Carcione 6.5, Mazzei 6, De Marco 5; Darboe 5, Ricamato 5, Tribelli 6.5 (42'st Lombardo sv); Giglio 5, Abreu 5.5.

A disp. Della Pietra, Cocorocchio, Negro, Miele, Salera, Drini, Orlando, Reali, Lombardo.

All. Urbano

Arbitro: Arcidiacono di Acireale

Assistenti: Caputo di Benevento - De Vito Di Napoli

Marcatori: 30' Tomassi (aut.), 43'st Galasso

Note: espulso al 26' st Mazzei per doppia ammonizione, al 27'st il vice allenatore del Latina De Domenico e il segretario del Cassino Coppola per proteste. Ammoniti Cardella, Abreu, Mazzei, Carcione, Tomassi. Angoli 7-3. Recupero pt 1', 4'st.