Dalla squalifica per combine al Latina, ecco il nuovo ds Di Giuseppe

Perplessità

Scelto il direttore sportivo a distanza di quasi tre settimane dall'esonero di Emanele Germano. Marcello Di Giuseppe raccoglie il testimone, sollevando un carico di perplessità nell'ambiente nerazzurro. Squalificato per 4 anni dopo l'accertata combine di Savona-Teramo nel 2015, costata agli abbruzzesi la revoca della Serie B appena conquistata sul campo con Vivarini allenatore, il ds ha chiesto più volte scusa al mondo del calcio chiedendo una seconda possibilità. Detto e fatto. Arriva a Latina evidentemente su indicazione di Agenore Maurizi, che conosce bene Teramo per essere stato allenatore tanto da dover rescindere il contratto che lo legava per altre due stagioni, prima di poter chiudere con il Latina. E Di Giuseppe entra nell'organico societario nel momento in cui a Latina si fa un gran parlare anche di Manolo Bucci, l'imprenditore artenese, sempre amico di Maurizi, visto vicino a Terracciano in tribuna e a quanto pare intenzionato a dare una "mano" in società. Anche il suo passato è gravato da disavventure, come l'inibizione di un anno nel 2013 per il fallimento del Pergogrema. E' un Latina calcio che dà una seconda seconda opportunità a Di Giuseppe e che scommette su Bucci. Solo il tempo potrà dire, ma quanto all'aspetto morale, non è il miglior antidoto contro la disaffezione del pubblico pontino da società e squadra.

Oggi

Marcello Di Giuseppe verrà presentato nei prossimi giorni alla stampa, in una conferenza che suo malgrado sarà una sorta di prosecuzione della querelle giudiziaria cui sottoporsi prima di mettersi a lavoro per raddrizzare l'organico e il campionato. Il tutto dopo Turris - Latina in programma domani alle 14.30. Corallini che tornano al Liguori seppure a mezzo servizio. Una difficoltà in più per i pontini, che in settimana si sono allenati sul sintetico di Norma per prepararsi al terreno di gioco di Torre Del Greco. Difesa ancora in emergenza. Squalficato Cazè e Ranellucci non al top, Maurizi dovrà fare di necessità virtù.