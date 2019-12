Latina, melius abundare quam deficere: dall'Avezzano arriva l'attaccante Gaeta

Firma

Al Latina arriva l’attaccante Marco Gaeta, classe ’92. Ex Avezzano, Serie D girone F, ha segnato quattro gol in campionato ed uno in Coppa Italia. Nato a Milano e scuola Milan, ha militato tra i professionisti nel Renate Teramo, Messina e Monza Brianza. In Serie nell’ Inveruno, Sanremese, Gozzano (con cui ha vinto il campionato), Chieri e per l’appunto Avezzano. In carriera ha segnato 61 reti in 206 gare giocate. Le annate di grazia ad Inveruno (20 gol) nel 205/2016 e Chieri (12 gol) nel 2018-2019. E un altro giocatore di questo calcio mercato di riparazione proveniente dall'Abruzzo, dove l'abruzzese ds Di Giuseppe opera con maggiore facilità.

Dualismo

Gaeta è un attaccante strutturato come Federico Cardella, alla quale la società ha dato ampie rassicurazioni affinché rimanesse nonostante un difficile girone di andata. L'opera di convincimento del tecnico Maurizi, che fa affidamento sull'attaccante romano, viene avvalorato dall'impiego nelle ultime due gare, coincise con due gol di Cardella. Per cui sarà ballottaggio Cardella - Gaeta, salvo esigenze di gara particolari che vedrebbero meglio due corazzieri. Altrimenti l'assortimento è scontato con uno dei due affianco a Cunzi, oppure, in caso di assenza dell'ex Turris, Corsetti e Mastrone pronto a tornare a sinistra nel 4-4-2. Discorsi futuribili comunque, visto che oggi si chiude la fase degli svincoli e fino al 23 dicembre saranno possibili solo i trasferimenti tra società. Per intendersi, rispetto a chi è stato svincolato fino ad oggi, non è più libero di accasarsi dove vuole.

Uscita

Dopo Gerevini, anche Giulio Sanseverini ha lasciato il Latina. Dopo diverse panchine, ha giocato gli ultmi minuti in nerazzurro contro il Ladispoli, confezionando tra l'altro il cross per la testa di Cardella che ha realizzato il quarto gol. La nuova batteria dei mediani è così composta da Begliuti, Tiraschi (proviente dall'Eccellenza abruzzese), Garufi e Fatati. Sul piede di partenza ci sono anche i portiere del Giudice e Ciulla, nonché l'attaccante Fontana.

Febbre

Agenore Maurizi è a letto con la febbre. Domani salterà la consueta conferenza stampa di presentazione della gara di Budoni, che rischia di saltare dovesse perdurare lo stato influenzale. A quel punto sarrebbe il vice Biagio De Domenico a guidare la squadra dalla panchina.