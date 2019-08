Serie D, è la Turris l' avversario numero uno per il Latina Calcio 1932

Interregionalità

Il concetto di interregionalità viene restituito alla Serie D, non a caso un tempo chiamato campionato Interregionale, come il Dipartimento che ne emana le direttive.

Fine dei grupponi di società ricadenti nei confini geografici e amministrativi della propria regione, dove il Lazio nel girone G resta comunque la più rappresentata. Sardegna e Campania sono in netta minoranza, secondo un criterio di ripartizione che vuole per raggruppamento almeno tre regioni italiane. Da qui #CampionatoDItalia.

Vertice

Difficile stabilire se al Latina sia andata bene perché non è stato inserito il Palermo (collocazione che nel corso delle settimana aveva perso credibilità) o male per la presenza della campane Turris e Portici. Sono rispettivamente la seconda e la quarta forza del girone I dello scorso anno, vinto dal Bari dal potere economico stratosferico. La Turris ha anche vinto i play off, rimanendo però affacciata inutilmente alla finestra del ripescaggio. Mancavano dal campionato 2001/2002 le sfide sul campo tra Latina e Torre del Greco, le cui tifoserie sono state gemellate in passato.

Ma non saranno solo i “corallini” gli avversari da battere. La gerarchia dello scorso anno conferma le qualità di Lanusei, Latte Dolce, Trastevere, Cassino alle quali vanno aggiunte le rinnovate ambizioni della Torres stanca di recitare la parte della decaduta. E poi chiaramente l’Aprilia che rimane in prima fascia. Una cerchia allargata di pretendenti al campionato da vertice, dal quale il Latina non può esimersi di puntare, pur essendo partito senza proclami.

Amichevoli

La marcia che porta a primo turno di Coppa Italia il 25 agosto e l’apertura di campionato il 1 settembre, prosegue con l’amichevole in programma martedì 13 agosto contro l’Itri. Appuntamento alle 17.30 alla ex Fulgorcavi. Seppur amichevole, sarà un martedì speciale per il tecnico Marco Ghirotto, che sulla panchina nerazzurra ha vissuto stagioni importanti sia in prima squadra che nel settore giovanile.