Corsetti e Cunzi tengono a galla il Latina nel finale folle del Francioni

Partenza forte dei nerazzurri, vicini subito al vantaggio con Ranellucci, schiacciata alta su angolo al 5’ minuto; ed ancora al 12’ sull’asse Cunzi – Corsetti, sul quale Giordani è eccellente. Minuto 27’: si crede in fuorigioco Corsetti, che poi serve Cunzi, alla conclusione due volte in pochi secondi, senza fortuna e mira. Cala il ritmo e sale l’undici di Bussone, che sulla girata di Sabatini al 37’ regala il brivido al pubblico di casa. Il tempo si chiude con Cunzi, sempre sul filo del fuorigioco, Giordani è una calamita. La discesa e gli applausi del 5° minuto per De Marchis aprono il secondo tempo, che regala i gol partita. All’8' dalla bandierina Citro, Rossi svetta indirizzando all’angolino, non ci arriva Ciulla. Sulle ali dell’entusiasmo al 17' Sabatini e Rossi confezionano la trama del raddoppio, sventato da Ciulla. Il Latina è scosso, il giovane Mastrone al 20’ dalla distanza trova attento Giordani. Sale il nervosismo, in campo si litiga. Al 32’ Giordani è ancora superlativo su Cunzi e, nel prosieguo, un muro davanti la porta argina Corsetti. Ma i due si rifanno poco dopo. Al 39’ punizione di Atiagli sul secondo palo, colpisce Ranellucci, Giordani non trattiene e Corsetti pareggia da un passo. Al 43’ corner di Atiagli, sul primo palo incorna Corsetti e Cunzi tocca per ultimo sulla linea di porta. Ribaltone completato. Festa Latina e parapiglia a fine gara. Citro, ex nerazzurro ai tempi della C1, viene espulso.

Mercato

Osvaldo Iorio Forestero attende il transfer dall'ASA, A'Asociación del Fútbol Argentino. Il difensore under uruguaiano classe 2000, attende il via libera per integrare la pratica di trasferimento al Latina, dal Club dtletico Talleres di Primera Divisione. C'è la firma, ma manca l'ok da oltreoceano. Non viene però conserato over dalla società pontina, vista l'esperienza dell'uruguaiano in campo internazionale.