Calcio d'agosto, il Latina torna a vincere contro la Pro Cisterna (5-1)

Amarcord

Una settimana esatta al debutto stagionale nel primo turno di Coppa Italia contro l'Aprilia e il Latina torna a vincere un test amichevole, dopo la sconfitta e le perplessità destate contro l'Itri. Alla ex Fulgorcavi battuta 5-1 la Pro Cisterna, in una sorta di amarcord che riporta alla mente tanti derby d'alta quota tra le due piazze, sia in Serie C che in serie D. Oggi la realtà è diversa, tra chi, come il Latina che cerca di ritornare nei professionisti da tre anni a questa parte e chi, come la Pro Cisterna ha riportato il calcio cittadino al Bartolani dalle ceneri del Latina Sermometa. Una categoria di differenza, tra Serie D ed Eccellenza, che alla fine si è fatta sentire. Sarà pur vero che la Pro Cisterna allenata da Gianluca Franchini (ex Parma in Serie A e Latina Calcio tra le altre) non è l'Aprilia di Greco che verrà al Francioni domenica sera (posticipo orario alle 20 di cui si attende l'uffucialità), ma azioni e gol quando riescono aiutano a lavorare meglio.

Altro test e presentazione

A proposito il Latina si ritroverà in campo domani pomeriggio, quindi doppia seduta martedì 20 e mercoledì 21, quando nel pomeriggio è previsto un altro allenamento congiunto con l'Unipomezia, formazione sempre di Eccellenza. Quindi altre due sedute pomeridiane il 22 ed il 23, prima della rifinitura al mattino di sabato 24 agosto. Quindi Latina - Aprilia Racing di Coppa Italia domenica 25 agosto. Nel mezzo, venerdì 23 agosto dalle 19.30 presso l'Area Eventi Summer Festival dello Stadio Francioni, presentazione della squadra ai tifosi.

Tabellino

Latina - Pro Cisterna 5 - 1

Latina: Del Giudice (1'st Ciulla); Tinti (8' st Sanna), Del Duca (8'st Ranellucci), Thiago (38'st Signorello); Galasso (15'st Choutil), Barberini (31'st Grimaldi), Gerevini (8'st Sanseverino), Menegat (8'st Napolitano), Chiavegato (8'st Atiagli); Cardella (38'st Bono), Corsetti (8'st Fontana). A disp. Dormica, Gallo.

All. Di Napoli

Pro Cisterna: Testa (1'st Tricarico); De Luca (7'st Tortora), Di Gioacchino (15'st Gabrielli), Baylon (27'st Siscan), Bencivenga (40'st Carturan); De Gennaro (27'st Di Lelio), Vartolo (12'st Del Prete), Torri (1'st D’Amato); Valentino (7'st Vanini), Martellacci (1'st Venerelli), Scacchetti (22'st Gesmundo). A disp. Finotti

All. Franchini

Marcatori: 33' Scacchetti, 4' st Corsetti, 5' st Barberini, 15'st Cardella, 37'st Fontana, 40'st Napolitano. Nota: al 12' st Ciulla para un rigore a Venerelli.

Cronaca

Solleone allo stadio Francioni. Partenza propositiva dei padroni di casa, ma il vantaggio è degli ospiti firmato da Scacchetti al 33’, diagonale di sinistro dopo una combinazione al limite dell’area con Martellacci. Pareggio del Latina dopo 4 minuti nella ripresa. Diagonale di Corsetti con il destro, che si spegne all’angolo. Un minuto più tardi, scambio sulla linea dei 20 metri tra Corsetti e Cardella, apertura sulla destra per Galasso, al centro per Barberini che di piatto firma il 2-1. Al 12’ tocco di mano di Thiago su un cross dalla destra: è rigore. Dagli undici metri va Venarelli, ma Ciulla para rigore e ribattuta. Al quarto d’ora tris del Latina: cross lungo di Galasso che inganna Tricarico e finisce sulla traversa, sulla respinta arriva Cardella che fa 3-1. Gli altri due gol nel finale. Al 37' apertura di Napolitano per Choutil sulla destra, cross al centro su cui interviene Fontana di piatto ed è 4-1. Al 40’ pallone messo a centro area da Atiagli, Napolitano conclude per il 5-1.