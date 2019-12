Latina, difesa incerottata e mercato aperto contro l' Academy Ladispoli

Defezioni

Al Francioni arriva oggi, 8 dicembre alle 14, l'Academy Ladispoli e salvo risvolti clamorosi, non sarà una gara memorabile. Interlocutore di bassa classifica, l'avversario scende la costa tirrenico di un centinaio di chilometri per infastidire i nerazzurri e presumibilente - ma questo vale per tutti - distratti dal mercato. Ogni domenica di dicembre, sarà possibile vedere pezzi nuovi in campo.

Out Ranellucci sempre alle prese con una forte tendinite e squalificato Tinti, Maurizi conferma Iorio stavolta in difesa, dopo l'esordio trasteverino come mediano. Rimanendo nel reparto arretrato, Alonzi partirà titolare tra i pali, cercando di trasmettere un maggiore senso di sicurezza tra i pali. Cunzi rientra dalla squalifica per riprendersi il ruolo di bomber imprescindibile insieme a Corsetti. Sempre che il tecnico non voglia fare una seconda opportunità a Cardella, finalmente in rete la scorsa settimana.

Biglietti

La biglietteria, già iniziata online da alcuni giorni, aprirà alle 10 per restare aperta fino alla fine del primo tempo con i settori ancora chiusi di tribuna centrale e vip, cosi come disposto nell’autorizzazione rilasciata dal comune in attesa della definizione della pratica di agibilità di tutta l’intera struttura sportiva.

Juniores

Posticipata a questa mattina ore 10,00 la partita della juniores nazionale, inizialmente in programma ieri alle 14,30 contro il Team Nuova Florida sul campo Mazzucchi di Ardea, dove si è giocato l'anticipo della 15a giornata di Serie D, tra la squadra di Bussone e la capolista Turris del campionato di serie D. Vittoria corallina (0-3) maturata nella ripresa.