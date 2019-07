Latina, più sostanza a centrocampo con l'arrivo di Sanseverino

Mercato

Altro volto nuovo in casa Latina Calcio 1932. Ai campi della Ex Fulgorcavi si è fatto vedere Giulio Sanseverino, classe 1994, centrocampista palermitano doc. E' l'elemento della mediana che mancava, per arricchire di esperienza il reparto. Qualche giro di campo per Sanseverino, poi ha seguito il resto dell'allenamento dalla panchina. Cresciuto nelle fila dei rosanero, ha esordito in Serie A con Gasperini in Parma - Palermo 2-1, datata 6 gennaio 2013. In Sicilia fa parte anche della rosa di Serie B prima di iniziare la carriera di Serie C e D tra Perugia, Savoia, Pisa, Messina, Akragas, Pro Piacenza e Trento. E' ad Agrigento che conosce mister Di Napoli, che ha dato indicazioni per l'ingaggio del giocatore.

Ex Fulgorcavi

Per il Latina, quello di oggi è stato il quarto giorno di lavoro, in cui è iniziato il ciclo di doppie sedute alla ex Fulgorcavi a Borgo Piave. Se i primissimi giorni sono valsi per fare confidenza con il campo e maturare intesa tra i giocatori, ora il ritmo delle sedute si è alzato. Lavoro tra campo A e campo B, con parte atletica alternata a sedute tattiche. Venerdì sgambata in famiglia e sarà il primo dei cinque test previsti in questo periodo di preparazione, che si concluderà il 16 agosto, per riprendre poi con settimane standard di avvicinamento a Coppa Italia e Campionato (al via rispettivamente il 25 agosto e il 1 settembre).

Staff tecnico

Allenatore: Raffaele di Napoli

Allenatore in seconda: Alessandro Tatomir

Preparatore atletico: Nicola Albarella

Addetto al recupero infortunati: Fabrizio Zuccaro

Preparatore dei portieri: Augusto del Duca

Rosa

Portieri: Ciulla (2001), Del Giudice (2001), Gallo (2001).

Difensori: Cazè, Chiavegato (2000), Del Duca, Ranellucci, Sanna (1999), Signorello (2000), Tinti (1999).

Centrocampisti: Atiagli, Barberini (2000), Beccaceci (1999), Begliuti (2000), Bono (2001), Choutil (2000), Formica (2001), Galasso, Gerevini, Grimaldi (2000), Menegat (2001), Napolitano (2001), Sanseverino.

Attaccanti: Cardella, Corsetti, Cunzi, Fontana (2000).