Latina, si riparte il 18 luglio con il Francioni inagibile: zona cuscinetto o nuovo settore ospiti

Bivio stadio

Le restrizioni contro l'Avellino hanno acceso la luce sul problema dell'agiblità dello stadio, che ad oggi non c'è. La zona cuscinetto in tribuna laterale B, smantellata in occasione dell'amichevole con la Roma a luglio 2018, va ripristinata altrimenti non si può giocare. Il Latina temporeggia, aspetta un intervento del Comune proprietario dello stadio, perché si vuole evitare di spendere denaro per pochi mesi se, come si spera, i due settori ospiti saranno finalmente riaperti. Prospettiva però che appare piuttosto lunga ed allora logica suggerisce di tirare giù i due settori e ricostruire la strutture in via temporanea con la prospettiva entro un paio di anni di renderle definitive. Bisogna dedicere e farlo in fretta visto che il 1 settembre sarà già campionato.

Allenatore

La questione stadio ha prevalso sugli aspetti tecnici della conferenza stampa del confermato tecnico Lello Di Napoli e del ds Emanuele Germano, con il presidente Antonio Terraciano a fare da cerimoniere. "Sono un tifosi che allena". Così si è definito l'allenatore Lello Di Napoli, che: "Non dirò mai vinciamo il campionato, ma che stiamo costruendo una squadra che sappia lottare dal primo all'ultimo giorno della stagione. Dobbiamo rialzarci tutti insieme". Gli fa eco il ds Germano: "Sono in debito con la città, per cui facciamo i passi di mercato senza fretta. Voglio vedere il fuoco negli occhi dei giocatori".

Arrivi

Sono confermati Galasso, Ranellucci, Nelson, Barberini, Fontana, Sanna, Tinti Begliuti, diversi giocatori della Juniores ma che già hanno lavorato con la prima squadra come Choutil o Veneziani. Già definiti gli arrivi di Corsetti, Cardella, Gerevini, Del Duca. Trattative per un altro difensore, il brasiliano Thiago Cazé ex Agrakas. Ritiro alla Ex Fulgorcavi dal 18 luglio, rigorosamente aperto a tutti.