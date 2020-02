Brutta partenza, poi il Latina prende le misure al Tor Sapienza con Tiraschi, Corsetti e Ferri (1-3)

Tabellino

Tor Sapienza (4-4-2): De Angelis; Marra, Dovidio, Santori, Marini (6'st Marchizza); Ilari (17'st Della Penna), Mancini (29' Vendemmia) , Gori (17'st Minelli), Montesi (6'st Toracchio); Panella, Rocchi. A disp. Rausa, Forte, Galli, Tucci.

All. Solimina

Latina (4-2-3-1): Alonzi; Galasso, Del Duca, Cazè, Atiagli (28'st Esposito); Garufi (15'st Fatati) Barberini (28'st Begliuti), Teraschi, Mastrone (28'st Ferri), Corsetti; Cardella. A disp. Muci, Esposito, Sanna, Ferri, Cucciardi, Del Prete, Begliuti.

All. Maurizi

Arbitro: Gauzolino di Torino

Assitenti: Baschieri di Lucca - Sciammarella di Paola

Marcatori: 5'pt Rocchi, 22'pt Teraschi, 34' st Corsetti, 44'st Ferri

Note: ammoniti Fatati Ferri, De Angelis. Angoli 6-2. Recupero pt 0', st 5'.

Cronaca

Las partita prende subito quota. Al 5' esterno destro di Panella, respinge Alonzi, tap in di Rocchi per il vantaggio del Tor Sapienza. Reazione ospite al 17': 17' azione combinata in area Corsetti-Cardella-Mastrone, sinistro dell'abruzzese a lato con effetto ottico del gol. Al 21' punizione di Atiagli tra le braccia di De Angelis. Il pareggio è vicino e si concretizza un minuto più tardi sul rasoterra di Teraschi, che senza pressioni entra in area e indovina il palo più lontano. Al 24' Corsetti lavora un buon pallone per Cardella, il quale in palleggio scarica in porta il sinistro respinto dal compagno di squadra Mastrone. Al 28' Gori entra in area, serve Rocchi il cui tiro viene respinto da Alonzi. Al 29' Teraschi percorre mezzo campo sulla corsia mancina e dal fondo trova Cardella, che stretto dalla marcatura, gira sul fondo. Al 35' contropiede di Cardella, taglio di Corsetti, per il diagonale raccolto da De Angelis. Al 38' lancio delle retrovie, Cazè sbaglia stop sulla trequarti, Panella di prima intenzione con Alonzi fuori dai pali, mira leggermente alta. Al 42' Cardella pesca Corsetti in area, va alla conclusione respinta da De Angelis, sui piedi dello stesso Corsetti che da due passi non trova la porta. Stessa trama al 44', da Cardella per Corsetti al volo, De Angelis salva di piede. Ripresa che inizia con maggior piglio del Tor Sapienza, anche se al 5' sfiora la doppietta Teraschi, che servito da Cardella, spara addosso a De Angelis. Al 10' conclusione dal limite di Mancini che risulta piuttosto larga, malgrado il tuffo di Alonzi. Al 25' contropiede del Tor Sapienza, Panella per Toracchio, diagonale su cui Alonzi è prodigioso. Al 31' punizione di Cardella alta sulla traversa. Al 34' vantaggio del Latina: Cardella ruba palla a Santori, entra in area e consegna a Corsetti il comodo assist del sorpasso. Il Tor Sapienza cede di schianto e al 44' discesa di Corsetti, in mezzo all'area, velo di Cardella a favore di Ferri, destro deviato da Dovidio e partita in ghiaccio. Al 48' Esposito per Corsetti, in area, palla a Begliuti, destro e grande parata di De Angelis. Sarebbe stata una punizione eccessiva.