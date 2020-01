Influenza e infortuni: Latina a ranghi ridotti alla vigilia della sfida con il Latte Dolce

Emergenza

Non è certo una delle migliori vigilie di campionato per il Latina Calcio 1932, che completa un'inizip anno di grosse delusioni. "Ripartiamo dal secondo tempo di oggi" aveva detto mercoledì mister Maurizi, al termine del recupero con l'Aprilia Racing Club. Affermazione discutibile, alla luce della pochezza agonistica constatata dalle tribune del Francioni, che diventa fattore di maggiore preoccupazione in vista della sfida in casa del Latte Dolce domani pomeriggio (ore 14.30) a Sassari. Parliamo dell'unica squadra che ha messo seriamente in difficoltà i pontini nel corso del girone di andata.

Bollettino

Ad una mentalità affatto vincente, vanamente predicatodall'allenatore, si aggiunge un quadro sanitario da mettersi le mani nei capelli. Il virus influenzale ha debilitato Garufi, Sanna e Fatati (nella foto). Assenti dalla scena anche Begliuti (risentimento muscolare al bicipite femorale) e Gaeta (trauma distorsivo del ginocchio destro), uscito al 38' del primo tempo contro l'Aprilia.

Ranellucci

Parzialmente recuperato, ma comunque convocato, vista la congiuntura sfavorevole, Alessandro Ranellucci, centrale difensivo assente dai campi da circa due mesi.

Muci

Definito anche il transfer per Alexander Muci il portiere proveniente dal Lugano. Classe 2000, da domani potrà vestire i colori nerazzurri dopo essersi aggiunto al gruppo in partenza oggi.