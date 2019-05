Campestre Oasi di Ninfa – Trofeo Di Girolamo, atleti da tutto il Lazio per la 18esima edizione

Più di 350 atleti hanno partecipato alla 18esima edizione della “Campestre Oasi di Ninfa – 6’ Memorial Emiliano Di Girolamo”, tappa oro del Grande Slam Uisp andata in scena sabato 18 maggio nel suggestivo Giardino gestito dalla Fondazione Caetani. Una giornata vissuta nel ricordo di Emiliano Di Girolamo, dirigente e giudice di gara Uisp scomparso prematuramente. La famiglia ha presenziato esponendo un eloquente striscione, il presidente regionale Uisp Andrea Giansanti ha reso omaggio all’amico e al collega suscitando la commozione di tutti nel descrivere l’impegno e la passione di Di Girolamo al servizio del comitato.

I vincitori

Lo start nella vicina area del Pantanello. Ad imporsi in 26 minuti netti è stato Fabio Lupinetti dell’Atletica Città dei Papi Anagni, davanti ad Alfonso Marcoccio dell’Atletica Arce e Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello. In ambito maschile è stata una gara di 8 chilometri e mezzo dagli alti contenuti tecnici, con una sfilza di grandi nomi del podismo regionale a contendersi il titolo. Tra le donne si è imposta in 30’17’’ la “certezza” Maria Casciotti della Podistica Solidarietà, seguita da Carla Mazza della “Piano ma Arriviamo” e Lily Gomez della Top Run Fondi. A Francesco Noviello è andato il premio speciale “Emiliano Di Girolamo”, assegnato al primo classificato tra i nati del 1983, anno del compianto ex dirigente Uisp. Un riconoscimento particolarmente voluto e sentito da Noviello, amico d’infanzia di Emiliano. Tra le oltre 60 società ai nastri di partenza, provenienti da tutto il Lazio e non solo, si è imposta la Amatori Top Runners Castelli Romani, davanti all’Asd romana “Piano ma Arriviamo” e alla Nuova Podistica Latina.

