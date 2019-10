Canottaggio: si chiude la “Head of the Charles”, Fiamme Gialle festeggiate a Boston

Si è conclusa con una medaglia d’oro l’esperienza delle Fiamme Gialle di Sabaudia alla 55esima edizione della “Head of the Charles”, quella conquistata dai ragazzi del “quattro con”, Domenico Montrone, Niccolò Pagani, Emanuele Fiume e Leonardo Pietra Caprina.

Al termine della classica di canottaggio, la squadra è stata invitata dal Console Generale d’Italia Federica Sereni all’evento organizzato per la comunità italiana a Boston. L’iniziativa dal titolo “Sport e Valori: l’esempio delle Fiamme Gialle”, che si è svolta al ristorante “Filippo” di proprietà di un italiano emigrato negli anni ’70, ha avuto grande partecipazione tra i numerosi italiani che studiano, lavorano e vivono a Boston, tanto da dover limitare l’ingresso per raggiunta capacità massima del locale.

Visibilmente soddisfatta per il successo della manifestazione, la Console Generale Federica Sereni ha ringraziato le Fiamme Gialle che, con la loro presenza, hanno permesso per la prima volta di riunire tutti i rappresentanti delle diverse organizzazioni italiane a Boston.

Successivamente il presidente del COM.IT.ES Maurizio Pasquale, ha elogiato i risultati ottenuti dai canottieri gialloverdi nella regata “Head of the Charles” e ha presentato tutti i membri dell’organismo rappresentativo della collettività italiana che presiede. Durante la serata, particolarmente emozionante è stato il momento della proiezione del video con il quale è stata descritta tutta l’attività svolta dalle Fiamme Gialle con la squadra agonistica e con la Sezione Giovanile.

Il Comandante del III Nucleo Atleti, Cap. Danilo Cassoni, dopo aver ringraziato per l’accoglienza e per il calore ricevuto durante tutto il soggiorno a Boston, si è soffermato sull’attenzione che le Fiamme Gialle dedicano ai più piccoli, con attività nelle scuole come i progetti “A Scuola in Canoa” e “Remare a Scuola”.

Presenti all’incontro i rappresentanti degli studenti italiani a Boston iscritti nelle tre principali Università: Harvard University, Northeastern University e Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.).