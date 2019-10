Canottaggio, Fiamme Gialle alla Head of the Charles: sfuma il podio per Guerra e Rodini

Prima gara per gli atleti delle Fiamme Gialle di Sabaudia impegnati nella Head of the Charles di Boston. Le due atlete Clara Guerra e Valentina Rodini hanno conquistato il quarto posto nella "Women’s Championship Doubles”: dopo un percorso di 4 km fatto di curve e sorpassi, le giovani gialloverdi sono rimaste ai piedi del podio per soli 6 secondi.

“E’ stata una gara bellissima, abbiamo fatto un sacco di sorpassi - ha detto Clara alla fine -. Dopo lo start è stato tutto molto frenetico e non c'è stato il tempo di pensare a nulla. Per tutto il percorso il tifo degli spettatori è stato fantastico. L’atmosfera che si respira sul campo gara è veramente speciale. Grazie alle Fiamme Gialle per averci fatto vivere questa bellissima esperienza".

Con ancora l'adrenalina post gara addosso, Valentina aggiunge: "un'esperienza unica, molto divertente. Siamo soddisfatte del risultato visto il valore degli avversari e la difficoltà del percorso. Abbiamo fatto tutto alla perfezione, solo nell'ultima curva l'abbiamo presa un pò larga e perso, così, velocità ma su 7 ponti una svista ce la perdoniamo. Peccato per il 4 posto, ci tenevamo a fare bene per noi stesse ma soprattutto per ringraziare le Fiamme Gialle per questa bellissima opportunità".

A vincere la 55^ edizione della "Head of the Charles" con il tempo di 17.58.190 l'equipaggio americano del "Y Quad Cities". Secondo classificato il doppio dell'"Arion Rowing" con il tempo di 18.16.999. Medaglia di bronzo a "Riverside Rowing" che ha chiuso il percorso in 18.24.290. Le Azzurre in quarta posizione con il tempo di 18.30.407.